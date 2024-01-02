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المؤتمر نت - بعث الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له - باذن الله تعالى- القاضي

الأمين المساعد يعزي بوفاة القاضي الحلالي

المؤتمرنت -
الأمين المساعد يعزي بوفاة القاضي الحلالي
بعث الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له - باذن الله تعالى- القاضي عبدالاله علي يحيى الحلالي، الذى وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى أولاد الفقيد / محمد وامجد عبدالاله الحلالي، وجميع اخوانه، وكافة آل الحلالي، عبّر الأمين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء المؤتمر عن بالغ تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الأليم.
سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله ومحبيه جميل الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"








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