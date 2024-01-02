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المؤتمر نت - قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، إنه لن يتم الإفراج عن أي من الأسرى الإسرائيليين إلا بشروط المقاومة

هنية: لن يُطلق سراح الأسرى إلا بشروطنا

المؤتمرنت -
هنية: لن يُطلق سراح الأسرى إلا بشروطنا
قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، إنه لن يتم الإفراج عن أي من الأسرى الإسرائيليين إلا بشروط المقاومة.

وأكد هنية في كلمة له مساء اليوم الثلاثاء، أن المقاومة هي "سيدة الزمان والمكان" في غزة وفلسطين.

وأضاف أن العدوان الإسرائيلي سيتوقف تحت ضربات المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني، وما "للعدو" سوى الاستسلام لإرادة الشعب الفلسطيني وقوة المقاومة.

وقال هنية إن رجال المقاومة جعلوا دبابات الاحتلال وناقلاته "توابيت متفحمة"، وأصبحوا أمام العالم أساطير بالصمود والمقاومة، ولفت إلى أن المقاومة تواصل إسقاط أهداف "العدو" واحدا بعد الآخر رغم كل محاولاته لتدميرها واسترجاع جنوده الأسرى.

وهم وسراب
وأكد رئيس المكتب السياسي أن أي ترتيبات بشأن حل القضية الفلسطينية دون حركة حماس وفصائل المقاومة "وهم وسراب"، وفق تعبيره.

وأشار هنية إلى أنه لا أمن ولا استقرار ولا مستقبل في المنطقة إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في دولته وعاصمتها القدس.

ووجه رئيس المكتب السياسي التحية لكل من ساند المقاومة في اليمن والعراق ولبنان، وكل من خرج في العالم أجمع نصرة للشعب الفلسطيني وحقوقه، كما وجه التحية لجنوب أفريقيا لرفعها دعوى أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال.








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