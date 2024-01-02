الثلاثاء, 02-يناير-2024 الساعة: 08:32 م - آخر تحديث: 08:13 م (13: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة متأنية لمقال بن حبتور بعنوان باب المندب اليمني يساند اهلنا في قطاع غزة المحاصر
محمد الجوهري .
إعلان عدواني بحري بحلف جديد
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - أنّ عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن

3 من مرافقيه .. استشهاد القيادي في حماس العاروري

المؤتمرنت -
3 من مرافقيه .. استشهاد القيادي في حماس العاروري
استشهد قيادي رفيع في حركة المقاومة الإسلامية حماس في غارة عدوانية على العاصمة اللبنانية بيروت
وذكرت مصادر إعلامية أن القيادي صالح العاروري نائب المكتب السياسي لحركة حماس استشهد قبل قليل بغارة جوية للعدوان الاسرائيلي استهدفت مكتبه في بيروت .

وأشارت المصادر الى استشهاد العاروري واثنين آخرين من قادة القسام .

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن إسرائيل اغتالت صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي و3 من مرافقيه في هجوم على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم الثلاثاء.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أنّ عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا، أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة”.
وشدد على أنّ عملية الاغتيال تثبت مجدّداً فشل العدو الذريع في تحقيق أيّ من أهدافه العدوانية في قطاع غزَّة.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بارتقاء أربعة شهداء وعدد من الجرحى جراء انفجار في منطقة المشرفية بضاحية بيروت الجنوبية استهدف مبنى يضم مكتبا لحركة حماس.

وحسبما أورده المركز الفلسطيني للاعلام فقد خلّف الانفجار أضرارا كبيرة بأحد المباني، حيث بدا أن طابقا قد نُسف بالكامل، وفي الأثناء فرضت طوقا أمنيا حول مكان الانفجار.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: سلسلة انفجارات تهز نيويورك
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة قتلى زلزال اليابان
أخبار: الأمين المساعد يعزي بوفاة القاضي الحلالي
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: اشتباك من مسافة صفر وتدمير آليات للعدو
أخبار: إصابة 31 جنديا صهيونيا في 24 ساعة
أخبار: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 22 ألفاً و185
أخبار: تراجع في الحرارة : توقعات طقس الـ24 ساعة المقبلة
أخبار: استهداف أماكن قيادة وسيطرة جيش الاحتلال بغزة
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 2 يناير
رياضة: ليفربول يعزز صدارته برباعية في نيوكاسل
أخبار: التحركات الأمريكية تهدد حياة 30 ألف صياداً يمنياً
عربي ودولي: أبو عبيدة يعلن خسائر كبيرة لـ جيش الاحتلال
عربي ودولي: الاحتلال ارتكب 1825 مجزرة في غزة
اقتصاد: انخفاض صادرات كوريا الجنوبية 7.4%
عربي ودولي: إرتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 21978
فنون ومنوعات: الموت يفجع الفنانة لطيفة
أخبار: مجلس النواب يُصدر بياناً هاماً
عربي ودولي: زلزال عنيف يضرب هذه الدولة
علوم وتقنية: سبب غريب لن تصدقه وراء عشقك للأجبان!
أخبار: المؤتمر يدين الاعتداء الأمريكي على قوات البحرية ويؤكد حق اليمن في الرد
عربي ودولي: المقاومة تواصل تكبيد الاحتلال الخسائر بغزة
عربي ودولي: شهداء فلسطين في 2023 الأكبر منذ النكبة
رياضة: أرسنال يواصل التراجع ويخسر أمام فولهام
عربي ودولي: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024