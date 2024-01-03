المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 3 يناير

في مثل هذا اليوم 3 يناير استمر العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في ارتكاب الجرائم المروعة بحق الشعب اليمني والتي راح ضحيتها المدنيين الأبرياء.



ففي 3 يناير 2016، استشهد أربعة مواطنين جراء ثلاث غارات شنها طيران العدوان على منزل المواطن محمد العفاد في وادي الحبال بمنطقة الشعف بمديرية ساقين في محافظة صعدة، كما دمر بغارة أحد المساجد في منطقة أحمى الطلح بمديرية سحار.



واستهدف طيران العدوان بست غارات منطقة المنار في مديرية الحيمة الخارجية، وبغارتين منطقة الكسارة بمديرية همدان في محافظة صنعاء، ما أدى إلى أضرار في الأحياء السكنية وممتلكات المواطنين.



وشن الطيران المعادي عدة غارات على منطقة وادي أحمد والمطار في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة، ما أدى إلى تضرر عدد من منازل المواطنين، واستهدف هنجراً لتخزين المواد الغذائية تابع لمجموعة الكبوس التجارية في منطقة عصر بمديرية معين.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان ثلاث غارات على مناطق بن ناجي والعسلات وبني شكوان في مديرية نهم بمحافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار بالممتلكات الخاصة ومزارع المواطنين، واستهدف بغارة منزل الفقيد راجح يحيي فرحان بمنطقة بران عزلة عيال غتير، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بالمنازل المجاورة.



كما شن الطيران المعادي أربع غارات على منطقتي محلي وغرب بني عامر بمديرية نهم، وغارة على منطقة لهاب بمديرية مناخة في المحافظة نفسها.



طيران العدوان شن غارتين على منطقة الشعف بمديرية ساقين ومثلها على مدرسة كدم في منطقة نشور بمديرية الصفراء في محافظة صعدة، وثلاث غارات على الدفاع الساحلي بمديرية الصليف، وغارتين على منطقة رأس عيسى وجزيرة كمران بمحافظة الحديدة.



وقصف طيران الأباتشي بخمسة صواريخ منتزهاً بمديرية المخا بمحافظة تعز، وشن الطيران الحربي غارة على مديرية مستبا بمحافظة حجة، وغارتين على منطقتي الساق وحيد بن عقيل بمديرية عسيلان في محافظة شبوة، وثلاث غارات على جبل ناصة في مديرية مريس بمحافظة الضالع، وغارة على منطقة كهبوب بمحافظة لحج.



وفي 3 يناير 2018، استشهد 11 مواطناً وأصيب ثمانية آخرين بغارات شنها طيران العدوان على أحد المطاعم بمديرية زبيد في محافظة الحديدة.



وشن الطيران أربع غارات على منطقة المهاشمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف خلفت أضراراً في منازل ومزارع المواطنين، وغارتين على منطقة النهدين بمديرية السبعين في أمانة العاصمة، وأربع غارات على مديرية نهم أسفرت عن أضرار في ممتلكات المواطنين ومزارعهم.



وفي محافظة صعدة، شن طيران العدوان غارتين على منطقتي الصوح وأضيق بمديرية كتاف الحدودية، وتعرضت منازل ومزارع المواطنين في مديرية شدا الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلّف خسائر مادية.



طيران العدوان شن أربع غارات على مجازة والربوعة في عسير وغارة على موقع الطلعة في نجران.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان أربع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب أدت إلى أضرار في ممتلكات المواطنين في حين استهدف المرتزقة بقذائف مدفعية عدداً من المناطق في المديرية.



ودمر طيران العدوان بغارة منزل مواطن بمنطقة آل علي في مديرية رازح بمحافظة صعدة، أسفرت أيضاً عن تضرر عدد من المنازل المجاورة، في حين شن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مناطق متفرقة بالمديرية.



وقصف مرتزقة العدوان بـ 47 قذيفة مدفعية الأحياء السكنية ومزارع المواطنين في محافظة الحديدة، منها ست قذائف هاون على منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، وثلاث شمال حيس، وثلاث أخرى على الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه، وتسع قذائف شمال غرب قرية الشرف إلى غرب قرية محل الشيخ، كما أطلق مرتزقة العدوان قذيفتين هاون باتجاه حارة الضبياني ومثلهما على مزرعة أحد المواطنين شرق قرية القلمة شمال شرق حيس، وقذيفة هاون باتجاه كلية الطب، و10 قذائف مدفعية وأربع قذائف هاون جنوب شرق مثلث مقبنة بحيس، وخمس قذائف مدفعية على جنوب حيس، كما قصفت مدفعية المرتزقة محيط جامعة الحديدة وكلية الطب وباتجاه التحيتا.



وأطلق المرتزقة النار من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة من قرية الشرف إلى قرية محل الشيخ بمديرية الدريهمي، ومن اتجاه شرق وشمال شرق مدينة الشعب إلى مدينة الشعب، ومن بيوت الخباتية باتجاه شارع صنعاء والغراسي بمدينة الحديدة، ومن مثلث مقبنة إلى جنوب شرق مثلث مقبنة بمديرية حيس.



واستحدثت جرافة عسكرية للمرتزقة تحصينات بمثلث مقبنة في حيس.



طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، وغارتين على البقع، وسبع غارات على كتاف، وغارة على باقم، وأربع غارات على الملاحيظ بمديرية الظاهر ومثلها على مديرية رازح في محافظة صعدة.



وشن الطيران المعادي خمس غارات على حرض وميدي، وثمان غارات على المدافن بمحافظة حجة، وثلاث غارات على الشرفة وقبالة نجران.



وفي 3 يناير 2020، استشهد ثلاثة مواطنين بينهم امرأة وأصيب آخر جراء ثلاث غارات شنها طيران العدوان على منزلهم في مديرية سحار بمحافظة صعدة، كما استشهد مواطنُ بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا الحدودية.



طيران العدوان شن ثلاث غارات على جبل الإم بي سي في جيزان، وثلاث غارات على منطقتي بني معين الأزهور بمديرية رازح الحدودية في صعدة التي تعرضت مناطق متفرقة منها لقصف بعشرات الصواريخ والقذائف المدفعية.



وأصيبت طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات برصاص مرتزقة العدوان في منطقة السويق بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، كما استهدف المرتزقة بست قذائف مدفعية حارة الضبياني وحي 7 يوليو بمدينة الحديدة، وقصفوا بقذائف المدفعية مطار الحديدة الدولي ، وبعشر قذائف هاون مناطق متفرقة بمديرية حيس، وبأكثر من 12 قذيفة مدفعية قريتي الكوعي والشجن في مديرية الدريهمي.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استهدف طيران العدوان بخمس غارات منطقتي المرازيق وصبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وشن غارتين على مديرية رحبة بمحافظة مأرب.



وشن الطيران المعادي أربع غارت على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وغارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، وغارة على مجازة الغربية بمحور عسير.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران ثلاث غارات على منطقة الكتيب ومديرية الصليف، في ما قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



وفي 3 يناير 2022، أصيب ثلاثة مواطنين بغارة شنها طيران العدوان على مزرعة قات في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، كما شن غارتين على منطقة القنذع بالمديرية نفسها، واستهدف بسبع غارات منفذ عفار الجمركي في مديرية السوادية.



وشن طيران العدوان عشر غارات على منطقة البلق بمديرية الوادي وست غارات على مديرية صرواح، وغارتين على مديريتي الجوبة وحريب في محافظة مأرب، كما شن أربع غارات على مديرية بيحان بمحافظة شبوة، وغارتين على منطقتي المرازيق والظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديريتي شدا والظاهر الحدوديتين بمحافظة صعدة.



واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية وقصفوا بـ 41 قذيفة مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بمحافظة الحديدة.



وأخلت فرق الدفاع المدني بأمانة العاصمة ثماني أسر من منزل يتكون من ثلاثة طوابق في حارة بستان السلطان بمدينة صنعاء القديمة إثر انهياره متأثراً بغارات طيران العدوان المستمرة على أمانة العاصمة.