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المؤتمر نت - صنعاء تؤكد: أي اعتداء أمريكي لن يمر دون رد أو عقاب

صنعاء تؤكد: أي اعتداء أمريكي لن يمر دون رد

المؤتمرنت -
صنعاء تؤكد: أي اعتداء أمريكي لن يمر دون رد
أعلنت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عن استهداف سفينة "سي إم أي سي جي إم تيج"، كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أنَّ عمليةَ الاستهدافِ جاءتْ بعدَ رفضِ طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحريةِ اليمنيةِ بما في ذلك الرسائلُ التحذيرية النارية.

وأشار إلى أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرة في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى إدخال ما يحتاجه إخوانُنا في قطاع غزة من غذاء ودواء.

وجددت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ التأكيد على استمرارَ حركةِ الملاحةِ في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوِجهاتِ حولَ العالمِ باستثناءِ موانئَ فلسطينَ المحتلة.

وأكدت أن أي اعتداء أمريكي لن يمر دون رد أو عقاب، محذرة العدو الأمريكي أو غيره من أي اعتداء أو إجراء يمثل حماية للسفن التجارية التي تذهب إلى الكيان الصهيوني.








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