المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 6 يناير

في مثل هذا اليوم 6 يناير استهدف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المواطنين وممتلكاتهم والبنية التحتية في عدد من المحافظات ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير هائل.



ففي 6 يناير 2016، أصيب عدد من المواطنين، في غارات شنها طيران العدوان على حيي الجحملية وحسنات بمديرية صالة جنوب شرق مدينة تعز، وأسفرت أيضاً عن تدمير وتضرر عشرات المنازل والسيارات.



وشن طيران العدوان في تعز كذلك غارات على معهد السعيد بمديرية حيفان، ما أدى إلى أضرار كبيرة، واستهدف بغارات أخرى المنطقة الخضراء، في حين استهدفت طائرة بدون طيار بعدة غارات ميناء المخا، أسفرت عن أضرار في منشآته.



وأصيب مواطن جراء قصف صاروخي سعودي استهدف عدداً من المناطق المتفرقة بمديريتي رازح وشدا في محافظة صعدة، واستهدف قصف مماثل مناطق عديدة في مديرية باقم، في حين شن الطيران خمس غارات على منطقة مرع بالمديرية الحدودية ذاتها، وأربع غارات على منطقة هجرة فلة بمديرية مجز، ما أدى إلى أضرار كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم.



وشن الطيران المعادي غارة على مدينة المحويت مستهدفاً مبان سكنية في حي منضحة شارع الضبرة، أسفرت عن تدمير كلي لمنزل المواطن عبد القادر النزيلي، وأضرار فادحة في المباني والمساكن المجاورة.



واستهدف طيران العدوان بسلسلة من الغارات منطقة التلفزيون وحي النهضة بمديرية الثورة وبأكثر من 15 غارة منطقة النهدين والرئاسة في مديرية السبعين بأمانة العاصمة، ما أدى إلى تضرر عدد من منازل المواطنين.



وشن طيران العدوان أربع غارات مستخدما قنابل عنقودية محرمة دولياً على مزارع المواطنين في منطقة الجر بمدينة عبس في محافظة حجة ، وغارتين على منطقة الصباحة في مديرية بني مطر وغارة على منطقة زجان في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، ما أدى إلى أضرار في المنازل والممتلكات العامة والخاصة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد مواطنان إثر ست غارات شنها طيران العدوان على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، استهدفت إحداها سيارة مواطن، فيما استشهد طفل متأثراً بجراح خطيرة أصيب بها في غارة لطيران العدوان قبل يومين استهدفت منازل المواطنين في مدينة ضحيان، وأصيب طفل في قصف صاروخي سعودي على مناطق متفرقة بمديرية رازح الحدودية.



وشن طيران العدوان ثماني غارات على مناطق عدة في مديرية باقم، وغارتين بقنابل عنقودية محرمة على وادي خلب بمديرية الظاهر، وغارة بقنبلة عنقودية على مفرق شدا.



واستهدف الطيران المعادي بغارتين منطقة شوكان بمديرية خولان وبثلاث غارات منطقة الجميمة في مديرية بني حشيش وشن غارة غرب جبل القتب بمديرية نهم في محافظة صنعاء مخلفا أضراراً في ممتلكات المواطنين.



وشن طيران العدوان ثماني غارات على جبل هيلان وأربع غارات على منطقة المخدرة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، فيما شن المرتزقة قصفاً صاروخياً ومدفعياً مكثفاً على مناطق المطار والربيعة وآل حجلان بالمديرية أسفر عن أضرار كبيرة بمنازل ومزارع المواطنين.



طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة العمري في مديرية ذوباب وثلاث غارات على معسكر الإذاعة، وغارة غرب مثلث الأحيوق بمديرية الوازعية، وغارة على منطقة يختل بمديرية المخا في محافظة تعز، وثلاث غارات على منطقة الشريجة بمحافظة لحج، وخمس غارات على الدفاع الساحلي في منطقة الجبانة بمديرية الصليف في محافظة الحديدة.



وفي 6 يناير 2018، استشهد الطفل عبد المجيد محسن هادي العبيدي جراء قصف لمرتزقة العدوان بقذيفة هاون على مديرية الغيل في محافظة الجوف.



واستشهد مواطن وأصيب آخر في غارة شنها طيران العدوان على منزل بمنطقة الجوازات بمدينة صعدة، فيما أصيب مواطن في غارة على محطة للغاز المنزلي بمنطقة احمى الطلح بمديرية سحار كما أصيب ثلاثة مواطنين في ثلاث غارات على منزل مواطن في منطقة الخفجي بالمديرية.



وأصيبت امرأة جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية رازح، في حين شن الطيران خمس غارات على سوق جياش للخضروات خلفت أضراراً كبيرة في محلات التعبئة والتصدير التابعة للمواطنين، واستهدف بغارتين منطقتي طيبة الاسم والفرع وبخمس غارات منطقتي البقع والعطفين بمديرية كتاف، وبغارة موقع الطلعة في نجران، وشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة بمديرية باقم الحدودية خلفت أضرارا بليغة في الممتلكات العامة والخاصة.



واستهدف طيران العدوان بغارة كسارة أحجار في مديرية باجل بمحافظة الحديدة، وشن غارة على دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب اثنان إثر ست على شنها طيران العدوان على مديريتي حرض وحيران، في محافظة حجة.



واستشهد مواطن برصاص حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، في حين شن الطيران غارتين على منطقة عكوان بمديرية الصفراء، وغارتين على منطقة المدافن بمديرية الظاهر، وغارة على محيط مدينة صعدة وغارتين على البقع، وخمس غارات على كتاف



وشن طيران العدوان ثماني غارات على مديرية باقم، وغارة على رازح، وأربع غارات على مجازة بقطاع عسير وغارة على مرتزقته شرق جبل جحفان في جيزان وثلاث غارات قبالة نجران.



وأصيب عشرة مواطنين جراء قصف المرتزقة على شوارع وأحياء متفرقة من مديريتي الحالي والحوك بمدينة الحديدة.



واستهدف المرتزقة مصنع نانا ومحيطه بصواريخ كاتيوشا وقذائف هاون، وقصفوا بأكثر من 30 قذيفة مدفعية جنوب وغرب التحيتا، وبأكثر من 24 قذيفة تجاه غرب قرية مغازي ومشطوا بالرشاشات المختلفة، وأطلقوا أكثر من 30 قذيفة هاون شمال حيس، وقصفوا قرية الزعفران بالمنطقة بـ 15 قذيفة هاون.



مدفعية مرتزقة العدوان أطلقت 287 قذيفة على الأحياء السكنية في محافظة الحديدة منها 72 قذيفة هاون على غرب وشمال حيس، وقذيفة هاون إلى الخمسين، وقذيفة هاون من شمال غرب الدريهمي إلى شمال الكوعي، وثلاث قذائف على الشجن، وثلاث أخرى على شمال قرية الشيخ، وقذيفتين من مصنع الحاشدي إلى جهة الشرق، وعشر قذائف من حول قرية الشرف إلى قرية الشيخ وما حولها.



وأطلقت مدفعية المرتزقة أيضا قذيفة هاون إلى مدينة الشعب من شرقها وثلاث قذائف من الجريبة إلى الزعفران، و46 قذيفة من جنوب الجريبة ومدرستها إلى الزعفران ومحيطها، وأربع قذائف من غرب مصنع الحاشدي إلى شمال غرب السفينة، وثلاث قذائف من غرب مصنع الحاشدي إلى مصنع العودي، وخمس قذائف إلى غرب محل الشيخ وما حولها، وثلاث قذائف إلى قرية محل الشيخ.



وأطلق المرتزقة 95 قذيفة مدفعية باتجاه جنوب وشرق وغرب التحيتا، و13 قذيفة هاون إلى شمال وشرق حيس، و10 قذائف من الجريبة إلى الزعفران ومحل الشيخ، وقذيفة هاون عملاق من غرب الشعب، و12 قذيفة هاون من غرب المدينة باتجاه جنوب غرب المدينة.



كما أطلق المرتزقة 12 صاروخ كاتيوشا من الجريبة إلى الزعفران، كما أطلقوا النار من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة من شرق الدوار باتجاه المطار وكلية الطب، ومن حول المقرمي والمزارع باتجاه الكلية والاتحاد وشرق مدينة الشعب إلى داخل المدينة، ومن مصنع يماني باتجاه سيتي ماكس، ومن الصحراء جنوب غرب الكوعي على قرية الكوعي، ومن شمال الأمنية جهة الخباتية باتجاه الجنوب، ومن بيوت الخباتية وشمال شرق الخباتية على الشجن، ومن شرق الخباتية على شرق الدريهمي، ومن خلف العمارة المدمرة، ومن 22 مايو باتجاه الاتحاد والكلية، ومن المطاحن باتجاه سيتي ماكس وشارع صنعاء، ومن جهة شرق الشعب باتجاه المدينة، ومن مدرسة الجريبة إلى الزعفران، ومن كمران إلى جهة الشرق، ومن الشرف إلى قرية الشيخ، ومن العقد إلى حول مسجد الفاضلي، ومن الصحراء باتجاه الكلية، ومن المستشفى وخلف العمارة المدمرة إلى شارع الخمسين وحارة الضبياني والحلقة.



كما أطلق المرتزقة النار من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة من اتجاه 22 مايو إلى الخمسين وشرق وغرب الاتحاد، ومن اتجاه العمارة المدمرة إلى عمارة الخامري، ومن حول الغراسي إلى دوار الكرة وما حوله، ومن جنوب الجريبة وجنوب مدرسة الجريبة، ومن جنوب مسجد الجريبة إلى الزعفران ومحيطها، ومن العقد إلى غرب قرية سابحة، ومن شمال مصنع الحاشدي إلى شرق المصنع، ومن شمال قرية الشرف إلى شمال محل الشيخ، ومن غرب قرية الشرف إلى قرية محل الشيخ، ومن حول 22 مايو إلى دوار موبايل والكرة، ومن المنصة باتجاه كلية الطب وحولها، ومن شرق الدوار باتجاه المطار وكلية الطب، كما نفذوا تمشيطاً كثيفاً على شرق المطار الحربي وعلى قلب الجاح وعلى جنوب التحيتا وعلى شمال حيس وشمال وغرب قرية مغاري وشمال خط الخوخة في حيس.



وشن الطيران الاستطلاعي التابع للعدوان غارة على محافظة الجوف، وغارتين على مديرية نهم في محافظة صنعاء.



وفي 6 يناير 2020، استهدف المرتزقة بقذائف المدفعية شمال قرية مغاري بمديرية حيس ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة وقصفوا بـ 37 قذيفة هاون وتمشيط بالعيارات الرشاشة على مناطق متفرقة بالمديريتين.



وشن المرتزقة قصفاً مدفعياً على محل سابحة في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، واستهدفوا شمال قرية الزعفران في منطقة كيلو 16 بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، وقصفوا بـ 17 قذيفة هاون مديرية الدريهمي.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب المواطن فيصل عبدالإله الحكيمي جراء قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان واستهدفت المجمع الصناعي في الحوبان بمحافظة تعز.



كما استهدف المرتزقة بثلاث قذائف مدفعية مصنع الألبان في الحوبان وعصيفرة وأحياء سكنية في مديرية صالة والأحياء السكنية في عصيفرة وسوفتيل والسلال، ما أدى إلى تضرر عدد من ممتلكات المواطنين وسور المصنع.



طيران العدوان شن غارتين على مديرية مدغل بمحافظة مأرب، وغارتين على مديرية خب والشعف في الجوف، وغارة على البقع قبالة نجران.



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح ومناطق متفرقة من مديرية شدا الحدوديتين بمحافظة صعدة.



وفي محافظة الحديدة، استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية والتحيتا وكيلو 16 في مديرية الدريهمي وقرب شارع الـ50 بمدينة الحديدة، وقصفوا بـ 495 صاروخاً وقذيفة مدفعية، وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عدة في المحافظة.



وفي 6 يناير 2022 استهدف طيران العدوان بـ20 غارة منطقة البلق بمديرية الوادي، وشن سبع غارات على مديريتي الجوبة وصرواح في محافظة مأرب، وغارتين على حديقة 21 سبتمبر بأمانة العاصمة، وغارة على منطقة ضبوة بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.



طيران العدوان شن في محافظة شبوة 50 غارة على مديريتي عسيلان وبيحان، استهدفت إحداها منزلاً بمنطقة الصفحة في عسيلان كما شن غارة على الأجاشر قبالة نجران .



وشن طيران العدوان التجسسي سبع غارات على مديرية حيس ومنطقة الجبلية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.