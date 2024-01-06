المؤتمرنت -

أجواء شديدة البرودة في 5 محافظات

أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر بتعمق المرتفع الجوي ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى بمعدل 2 ـ 3 درجة مئوية خلال الـ 48 ساعة القادمة.



وتوقع المركز في نشرته الجوية اليوم، أجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، والبيضاء، وباردة في مرتفعات محافظات إب، الضالع، تعز، لحج، أبين، شبوة، هضبة حضرموت، مأرب، والجوف، أثناء الليل والصباح الباكر.



ومن المحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 15 ـ 25 عقدة، حول أرخبيل سقطرى والساحل الغربي ومدخل باب المندب، والسواحل الجنوبية.



وذكر المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم بلغت 3 في ذمار، 4.5 في عمران، 5 في صنعاء، 8.8 في السدة.



وحذر المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال، والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات لحماية المحاصيل الزراعية، من تبعات البرودة.



كما حذر مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وجنوب الساحل الغربي، ومدخل المركز باب المندب والسواحل الجنوبية من اضطراب البحر وارتفاع الموج.