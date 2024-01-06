السبت, 06-يناير-2024 الساعة: 05:38 م - آخر تحديث: 05:12 م (12: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
إعلان عدواني بحري بحلف جديد
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - أجواء شديدة البرودة في 5 محافظات يمنية

أجواء شديدة البرودة في 5 محافظات

المؤتمرنت -
أجواء شديدة البرودة في 5 محافظات
أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر بتعمق المرتفع الجوي ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى بمعدل 2 ـ 3 درجة مئوية خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية اليوم، أجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، والبيضاء، وباردة في مرتفعات محافظات إب، الضالع، تعز، لحج، أبين، شبوة، هضبة حضرموت، مأرب، والجوف، أثناء الليل والصباح الباكر.

ومن المحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 15 ـ 25 عقدة، حول أرخبيل سقطرى والساحل الغربي ومدخل باب المندب، والسواحل الجنوبية.

وذكر المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم بلغت 3 في ذمار، 4.5 في عمران، 5 في صنعاء، 8.8 في السدة.

وحذر المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال، والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات لحماية المحاصيل الزراعية، من تبعات البرودة.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وجنوب الساحل الغربي، ومدخل المركز باب المندب والسواحل الجنوبية من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 6 يناير
رياضة: بولونيا يخطف تعادلاً قاتلاً من جنوى
عربي ودولي: غريفيث: غزة أصبحت مكاناً للموت واليأس
اقتصاد: الذهب يتجه نحو أول انخفاض أسبوعي
عربي ودولي: القسام تحذر عائلات الأسرى الإسرائيليين
عربي ودولي: اشتباكات ضارية بين المقاومة والاحتلال
أخبار: منتخب الناشئين يقترب من العاصمة صنعاء
فنون ومنوعات: "حبيب" جديد في حياة شيرين عبدالوهاب
أخبار: مسيرة مليونية بالعاصمة صنعاء نصرةً لغزة
عربي ودولي: العدو يمنع آلاف المصلين من دخول الأقصى
مجتمع مدني: أسباب نقص الحديد في الجسم
علوم وتقنية: فصيلة الدم هذه.. أكثر عرضة للسكتة الدماغية!
عربي ودولي: روسيا تعلن إحباط هجوم جوي أوكراني
اقتصاد: مؤشر أسعار الغذاء تراجع 10% عام 2023
أخبار: 22600 شهيد منذ بدء العدوان على غزة
أخبار: تعرف على جرائم العدوان في مثل هذا اليوم
أخبار: الخطري تعزي بوفاة ضبية سعيد الجوني
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الدكتور علي بهلول
رياضة: "جزائية قاتلة" تنقذ برشلونة من السقوط
رياضة: يوفنتوس يبلغ ربع نهائي كأس إيطاليا
علوم وتقنية: أطباء: حمام البخار خطر على هذه الفئات
رياضة: بلباو يصعد للمركز الثالث وأوساسونا ينتصر
أخبار: الخارجية عن بيان تحالف الـ12 دولة: مجافياً للحقيقة
أخبار: المؤتمر يدعو جماهير الشعب وقياداته وأعضائه وحلفاؤه للمشاركة في مظاهرات الجمعة
أخبار: العاطفي يتوعد برد قاسٍ على الاعتداء الأمريكي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024