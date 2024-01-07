المؤتمرنت -

الراعي يحذّر من التماهي مع عسكرة البحر الأحمر

حذّر رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي من مغبة التماهي مع المساعي الأمريكية البريطانية الحيثية لتهديد أمن الملاحة الدولية، وعسكرة البحر الأحمر وتهديد أمن المنطقة خدمة للكيان الصهيوني المحتل.



جاء ذلك في رسائل وجهها رئيس مجلس النواب لرؤساء برلمانات عدد من الدول بين فيها الموقف اليمني من التحركات الأمريكية المشبوهة.



وفنّدت الرسائل ما انطوى عليه مضمون البيان المشترك الصادر عن التحالف من تضليل للرأي العام والدول المغرر بها والدور الامريكي المشبوه.



وجدد رئيس مجلس النواب في الرسائل الموجهة لرؤساء عدد من برلمانات العالم، الإدانة لما صدر عن تحالف الـ 12 دولة من مغالطات كاذبة ومزاعم منافية للحقيقة حول تهديدات الملاحة الدولية في البحر الأحمر.



وندد بإقدام قوات العدو الأمريكي على ارتكاب جريمة استهداف ثلاثة زوارق تابعة لقوات البحرية اليمنية في المياه الإقليمية التابعة للجمهورية اليمنية أثناء أدائها لمهامها وواجباتها في حماية السيادة اليمنية وأمن الملاحة في البحر الأحمر.



وأكد يحيى علي الراعي، التزام صنعاء بأمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب باستثناء السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى فتح المعابر ودخول الماء والغذاء والدواء للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وأشارت الرسائل إلى حق الشعب اليمني والشعوب العربية في دعم الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب تصفية عرقية وإبادة جماعية وحصار مطبق من الكيان الصهيوني المحتل بدعم وتأييد أمريكا وبريطانيا والدول الأوروبية.



وعبر رئيس مجلس النواب عن الأمل في اضطلاع رؤساء وأعضاء البرلمانات بدورهم في الضغط على حكومات دولهم للانسحاب من التحالف المعتدي الذي لن تتهاون اليمن في الرد عليه مهما كان الثمن.

