الأربعاء, 10-يناير-2024 الساعة: 11:55 ص - آخر تحديث: 01:25 ص (25: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس
علي القحوم
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - حذّر رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي من مغبة التماهي مع المساعي الأمريكية البريطانية الحيثية لتهديد أمن الملاحة الدولية، وعسكرة البحر الأحمر وتهديد أمن المنطقة خدمة للكيان

الراعي يحذّر من التماهي مع عسكرة البحر الأحمر

المؤتمرنت -
الراعي يحذّر من التماهي مع عسكرة البحر الأحمر
حذّر رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي من مغبة التماهي مع المساعي الأمريكية البريطانية الحيثية لتهديد أمن الملاحة الدولية، وعسكرة البحر الأحمر وتهديد أمن المنطقة خدمة للكيان الصهيوني المحتل.

جاء ذلك في رسائل وجهها رئيس مجلس النواب لرؤساء برلمانات عدد من الدول بين فيها الموقف اليمني من التحركات الأمريكية المشبوهة.

وفنّدت الرسائل ما انطوى عليه مضمون البيان المشترك الصادر عن التحالف من تضليل للرأي العام والدول المغرر بها والدور الامريكي المشبوه.

وجدد رئيس مجلس النواب في الرسائل الموجهة لرؤساء عدد من برلمانات العالم، الإدانة لما صدر عن تحالف الـ 12 دولة من مغالطات كاذبة ومزاعم منافية للحقيقة حول تهديدات الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وندد بإقدام قوات العدو الأمريكي على ارتكاب جريمة استهداف ثلاثة زوارق تابعة لقوات البحرية اليمنية في المياه الإقليمية التابعة للجمهورية اليمنية أثناء أدائها لمهامها وواجباتها في حماية السيادة اليمنية وأمن الملاحة في البحر الأحمر.

وأكد يحيى علي الراعي، التزام صنعاء بأمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب باستثناء السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى فتح المعابر ودخول الماء والغذاء والدواء للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشارت الرسائل إلى حق الشعب اليمني والشعوب العربية في دعم الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب تصفية عرقية وإبادة جماعية وحصار مطبق من الكيان الصهيوني المحتل بدعم وتأييد أمريكا وبريطانيا والدول الأوروبية.

وعبر رئيس مجلس النواب عن الأمل في اضطلاع رؤساء وأعضاء البرلمانات بدورهم في الضغط على حكومات دولهم للانسحاب من التحالف المعتدي الذي لن تتهاون اليمن في الرد عليه مهما كان الثمن.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: الغرفة التجارية تكرم منتخب الناشئين غداً
رياضة: يونايتد يعود إلى الانتصارات من بوابة ويغان
فنون ومنوعات: شيرين عبدالوهاب تتوعد "أدعياء الشهرة"
علوم وتقنية: ما أسباب "تمزق القلب"؟
محافظات: إتلاف 5 طن من البضائع الممنوعة في نهم
عربي ودولي: أبو حمزة: نتنياهو سيسلّم بما يقضي به الميدان
اقتصاد: الذهب يصعد مدعوماً بضعف الدولار
عربي ودولي: ارتفاع قتلى جيش الاحتلال إلى 514
أخبار: بدء صرف الكفالة الشهرية لأبناء الشهداء
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 23210
اقتصاد: ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية
أخبار: أجواء شديدة البرودة وتحذير من الصقيع
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 9 يناير
محافظات: حملة لضبط المخالفات المرورية بصنعاء
أخبار: وزارة النقل تشيد بالشركات الملاحية
عربي ودولي: الاحتلال يقتحم بلدات وقرى في جنين
رياضة: نتائج قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا
رياضة: برشلونة يفوز بصعوبة على بارباسترو
فنون ومنوعات: لماذا تتشكّل التجاعيد؟
عربي ودولي: القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية
أخبار: الراعي يوجه رسالة لرئيسة برلمان جنوب إفريقيا
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب عالمياً
أخبار: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 112
أخبار: حصيلة الشهداء في غزة تتجاوز 23 ألفاً
أخبار: وصول 97 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024