المؤتمرنت -

البرد يعود بقوة.. الجوبي يكشف مفاجأة في الطقس

توقع الفلكي اليمني أحمد الجوبي، أن تشهد معظم محافظات الجمهورية موجة برد قوية ورياح شديدة خلال الـ24 ساعة القادمة.



وأوضح الفلكي الجوبي أنه يتوقع طقساً بارداً إلى شديد البرودة في محافظات ذمار، عمران، صنعاء، إب، الجوف، صعدة، البيضاء، تعز، ريمة، المحويت، مأرب.



وأشار الجوبي إلى أنه من المحتمل هطول أمطار متفرقة على إب وذمار. فيما ستشهد سقطرى رياحاً قوية وأجواءً جافة ورطبة.



ونشر الفلكي اليمني على حسابه فيس بوك، بيانات تفصيلية تحذيرية لحالة الطقس التي ستشهدها المحافظات، جاءت كالتالي:



1- صنعاء:

غائم جزئيا ، بارد ، رطب بنسبة78%، درجة الحرارة : 4°، ونسبة الغيوم 36% وتتكاثف عند(6 مساء) واتجاه الرياح: شرق-شمال-شمال ، بسرعة14كم/ساعة ، وتنشط عند(4 مساء) ونسبة فرصة الامطار5%.



2- عدن:

غائم جزئيا ، دافئ ، رطب بنسبة72%، درجة الحرارة : 22°، ونسبة الغيوم 48% وتتكاثف عند(7 مساء) واتجاه الرياح: شرق-شمال-شرق ، بسرعة29كم/ساعة ، وتنشط عند(10 صباحا) ونسبة فرصة الامطار7%.



3- تعز:

غائم ، معتدل الى بارد ، رطب بنسبة70%، درجة الحرارة : 13°، ونسبة الغيوم 70% وتتكاثف عند(6 مساء) واتجاه الرياح: شرق ، بسرعة11كم/ساعة ، وتنشط عند(3 مساء) ونسبة فرصة الامطار8%.



4- المكلا:

غائم جزئيا، معتدل ، رطب بنسبة67%، درجة الحرارة : 20°، ونسبة الغيوم 33% وتتكاثف عند(9 مساء) واتجاه الرياح: غرب-شمال-شمال ، بسرعة22كم/ساعة ، وتنشط عند(8 صباحا) ونسبة فرصة الامطار1%.



5- الحديده:

غائم جزئيا ، دافئ ، رطب جدا بنسبة84%، درجة الحرارة : 21°، ونسبة الغيوم 38% وتتكاثف عند(6 مساء) واتجاه الرياح: شرق-جنوب ، بسرعة24كم/ساعة ، وتنشط عند(12 ظهرا) ونسبة فرصة الامطار6%.



6- عمران:

غائم جزئيا ، بارد الى شديد البرودة ، رطب بنسبة80%، درجة الحرارة : 3°، ونسبة الغيوم 37% وتتكاثف عند(6 مساء) واتجاه الرياح: شرق-جنوب-شرق ، بسرعة13كم/ساعة ، وتنشط عند(4 مساء) ونسبة فرصة الامطار6%.



7- ذمار:

غائم ، بارد الى شديد البرودة ، رطب بنسبة78%، درجة الحرارة : 3°، ونسبة الغيوم 69% وتتكاثف عند(6 مساء) واتجاه الرياح: شرق ، بسرعة13كم/ساعة ، وتنشط عند(9 صباحا) ونسبة فرصة الامطار24%.



8- إب:

امطار متفرقة ، بارد ، رطب بنسبة73%، درجة الحرارة : 8°، ونسبة الغيوم 63% وتتكاثف عند(6 مساء) واتجاه الرياح: شرق-شمال ، بسرعة11كم/ساعة ، وتنشط عند(4 مساء) ونسبة فرصة الامطار34%.



9- مأرب:

غائم جزئيا ، بارد ، رطب بنسبة60%، درجة الحرارة : 10°، ونسبة الغيوم 43% وتتكاثف عند(6 مساء) واتجاه الرياح: غرب-شمال-غرب ، بسرعة14كم/ساعة ، وتنشط عند(1 مساء) ونسبة فرصة الامطار1%.



10- الجوف:

صحو ، بارد ، رطب بنسبة58%، درجة الحرارة : 10°، ونسبة الغيوم 27% وتتكاثف عند(6 مساء) واتجاه الرياح: شرق-شمال ، بسرعة21كم/ساعة ، وتنشط عند(1 مساء) ونسبة فرصة الامطار0%.



11- صعده:

غائم جزئيا ، بارد ، رطب بنسبة 74%، درجة الحرارة : 5°، ونسبة الغيوم 37% وتتكاثف عند(6 مساء) واتجاه الرياح: شمال ، بسرعة16كم/ساعة ، وتنشط عند(4 مساء) ونسبة فرصة الامطار4%



12- حجة:

غائم جزئيا ، معتدل الى بارد ، رطب بنسبة72%، درجة الحرارة : 11°، ونسبة الغيوم 47% وتتكاثف عند(6 مساء) واتجاه الرياح: شرق ، بسرعة11كم/ساعة ، وتنشط عند(12 ظهرا) ونسبة فرصة الامطار8%.



13- المحويت:

غائم جزئيا، بارد، رطب بنسبة73%، درجة الحرارة : 10°، ونسبة الغيوم 48% وتتكاثف عند(6 مساء) واتجاه الرياح: شرق ، بسرعة11كم/ساعة ، وتنشط عند(11 صباحا) ونسبة فرصة الامطار4%.



14- ريمه:

غائم جزئيا ، بارد ، رطب بنسبة68%، درجة الحرارة : 8°، ونسبة الغيوم 45% وتتكاثف عند(6 مساء) واتجاه الرياح: شرق ، بسرعة13كم/ساعة ، وتنشط عند(12 ظهرا) ونسبة فرصة الامطار11%.



15- البيضاء:

غائم جزئيا ، بارد ، رطب بنسبة69%، درجة الحرارة : 6°، ونسبة الغيوم 52% وتتكاثف عند(7 مساء) واتجاه الرياح: شمال ، بسرعة27كم/ساعة ، وتنشط عند(11 صباحا) ونسبة فرصة الامطار3%.



16- رداع:

غائم جزئيا ، بارد ، رطب بنسبة76%، درجة الحرارة : 5°، ونسبة الغيوم 52% وتتكاثف عند(7 مساء) واتجاه الرياح: شمال ، بسرعة22كم/ساعة ، وتنشط عند(4 مساء) ونسبة فرصة الامطار5%.



17- زنجبار:

غائم جزئيا ، دافئ ، رطب بنسبة 72%، درجة الحرارة : 21°، ونسبة الغيوم 47% وتتكاثف عند(6 مساء) واتجاه الرياح: شرق-شمال ، بسرعة26كم/ساعة ، وتنشط عند(10 صباحا) ونسبة فرصة الامطار4%.



18- الضالع:

غائم ، معتدل الى بارد ، رطب بنسبة69%، درجة الحرارة : 11°، ونسبة الغيوم 70% وتتكاثف عند(7 مساء) واتجاه الرياح: شمال ، بسرعة16كم/ساعة ، وتنشط عند(3 مساء) ونسبة فرصة الامطار2%.



19- الحوطه:

غائم جزئيا، معتدل ، رطب بنسبة73%، درجة الحرارة : 19°، ونسبة الغيوم 48% وتتكاثف عند(6 مساء) واتجاه الرياح: شرق-شمال-شمال ، بسرعة24كم/ساعة ، وتنشط عند(12 ظهرا) ونسبة فرصة الامطار4%.



20- عتق:

غائم جزئيا ، بارد ، رطب بنسبة65%، درجة الحرارة : 9°، ونسبة الغيوم 50% وتتكاثف عند(9 مساء) واتجاه الرياح: غرب-شمال ، بسرعة29كم/ساعة ، وتنشط عند(1 مساء) ونسبة فرصة الامطار2%.



21- سيئون:

غائم جزئيا ، بارد ، رطب بنسبة67%، درجة الحرارة : 9°، ونسبة الغيوم 44% وتتكاثف عند(9 مساء) واتجاه الرياح: شرق-شمال-شمال ، بسرعة19كم/ساعة ، وتنشط عند(1 مساء) ونسبة فرصة الامطار3%.



22- الغيضه:

صحو ، معتدل ، جاف بنسبة46%، درجة الحرارة : 16°، ونسبة الغيوم 24% وتتكاثف عند(5 صباحا) واتجاه الرياح: غرب-شمال ، بسرعة21كم/ساعة ، وتنشط عند(2 صباحا) ونسبة فرصة الامطار0%.



23- سقطرى:

غائم جزئيا ، دافئ ، رطب بنسبة63%، درجة الحرارة : 22°، ونسبة الغيوم 50% وتتكاثف عند(4 مساء) واتجاه الرياح: شرق-شمال ، بسرعة27كم/ساعة ، وتنشط عند(8 صباحا) ونسبة فرصة الامطار3%.