المؤتمرنت -

مجيديع يواسي آل راجح

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ علي راجح حسين راجح، والذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني والتنظيمي.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى أولاد الفقيد عبده علي راجح حسين راجح، وإخوانه (راجح ومحمد وعبدالله وعلي)، وكافة بني راجح، في بلاد السايلة بمديرية عنس محافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الأليم.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".