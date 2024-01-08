المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ علي سراج

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي بن علي صالح سراج، أحد مشائخ مديرية السود بمحافظة عمران، وأحد القيادات المؤتمرية، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.



وعبر رئيس المؤتمر في برقيته عن تعازيه الحارة باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، للشيخ علي بن علي بن علي صالح سراج وإخوانه وكافة آل سراج بمديرية السود محافظة عمران في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم كل أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".