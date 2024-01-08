المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 8 يناير

في مثل هذا اليوم 8 يناير شن العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والمرتزقة سلسلة غارات جوية وبرية على المحافظات أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء وتضرر وتدمير البنية التحتية والممتلكات الخاصة.



ففي 8 يناير 2016، استشهد مواطن وأصيب أربعة آخرين جراء غارة شنها طيران العدوان على منطقة مقريش في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، واستهدف بثلاث غارات منطقة الصمع في مديرية أرحب ما أدى إلى أضرار في مراعي الأغنام.



ودمر الطيران المعادي بسبع غارات كلية المجتمع بسنحان وبلاد الروس بالمحافظة نفسها، وشن غارة على منطقة الصباحة في مديرية بني مطر ما أدى إلى أضرار بالأحياء السكنية، وأربع غارات على هناجر المؤسسة الاقتصادية اليمنية في منطقة المداور بمديرية همدان ما أدى إلى تدميرها.



وأصيب عدد من المواطنين في غارتين على منطقة ورزان بمديرية دمنة خدير في محافظة تعز، كما شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في مديرية المخا، ومنطقة الراهدة ومدارس العمري والمجمع الحكومي ومحطة للمشتقات النفطية ومديرية الصلو، ما تسبب في أضرار بالمنازل والمرافق العامة.



وشن طيران العدوان أكثر من 25 غارة على جبل هيلان الإستراتيجي بمديرية صرواح، ومناطق مفرق الجوف والفرضة وجبل صلب التابعة لمديرية مجزر في محافظة مأرب، خلفت دمارا كبيرا بالمحلات التجارية ومنازل المواطنين.



طيران العدوان استهدف بثلاث غارات شارع المطار في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة، ومنطقة الستين وشن ثلاث غارات على منطقة التلفزيون وذهبان وقصف منزل أحد المواطنين في منطقة سواد حنش، ما أدى إلى أضرار فادحة في المنزل وتضرر عدد من المنازل المجاورة والأحياء القريبة.



وشن الطيران المعادي عدة غارات على مديرية الغيل في محافظة الجوف، وجبل المرخام بين منطقتي السحي والشريجة في محافظة لحج .



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد وأصيب عدد من المواطنين جراء ست غارات شنها طيران العدوان على مديرية المخا بمحافظة تعز إحداها استهدفت تجمعا لمواطنين حول بئر مياه، كما شن سلسلة غارات على مدينة ذوباب بالمحافظة نفسها، وغارتين على منطقة كهبوب في لحج.



وشن طيران العدوان خمس غارات على منطقة الحيوف في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار في الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين، وخمس غارات على منطقة المخدرة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، في حين شن المرتزقة قصفاً مدفعياً وصاروخياً على مناطق متفرقة بالمديرية.



واستهدف طيران العدوان بسبع غارات مدينة وجمارك حرض، وبعدة غارات شبكة الاتصالات في منطقة قمر بمديرية مستبأ محافظة حجة.



طيران العدوان شن غارتين على مديرية المتون وغارة على منطقة العقبة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وشن في محافظة صعدة ثلاث غارات على منطقة الثعبان بمديرية باقم، وغارتين على منطقة المنزالة وغارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر، فيما استهدف قصف سعودي بالأسلحة الثقيلة منازل المواطنين في منطقتي آل الشيخ وعياش بمديرية منبه.



وفي 8 يناير 2018، استشهد خمسة مواطنين جراء استهداف طيران العدوان مبنى الثروة السمكية بميناء الخوبة في مديرية اللحية بمحافظة الحديدة.



واستشهدت امرأة برصاص مرتزقة العدوان قنصاً في الرأس خلال قيامها برعي الأغنام في منطقة الفيض بمديرية المتون محافظة الجوف.



وأصيبت امرأة بقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح في محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على منطقة القد بالمديرية، وغارة على منزل مواطن في مديرية باقم أدت إلى تدميره.



ودمر طيران العدوان بغارتين مسجداً ومنزل المواطن عبدالعزيز الشريف بمنطقة مسورة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، واستهدف بـ 11 غارة مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيب راعي أغنام ونفق عدد من مواشيه بغارة لطيران العدوان على بني بهلول في محافظة صنعاء.



وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على مديرية حرض في محافظة حجة، وأربع غارات على منطقة طخية بمديرية مجز في محافظة صعدة وغارة على منطقة بني سعد بمديرية الظاهر، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم .



واستحدثت جرافة عسكرية للمرتزقة تحصينات شرق مدينة الشباب في شارع الـ90 بمدينة الحديدة



وفي 8 يناير 2020، قصف مرتزقة العدوان بعشر قذائف مدفعية الأحياء السكنية في شارع الـ 50 بمدينة الحديدة، وبأكثر من عشر قذائف هاون مع تمشيط بالعيارات الرشاشة منطقة الجاح الأعلى في مديرية بيت الفقيه، كما قصفوا بكثافة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة جنوب المنطقة.



وقصف المرتزقة بأكثر من عشر قذائف مدفعية ودبابة و 27 صاروخ كاتيوشا قريتي الشجن والكوعي، وبأكثر من عشر قذائف مدفعية ودبابة قرية الدحفش في مديرية الدريهمي، في حين استحدثت جرافة تحصينات قتالية شمال الحاشدي بكيلو 16 في المديرية نفسها.



وشن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً على قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استهدف طيران العدوان بغارتين مديرية ماهلية في محافظة مأرب.



وفي محافظة الحديدة، قصف المرتزقة بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة، واستحدثوا تحصينات قتالية غرب التحيتا.



وفي 8 يناير 2022، استشهد مواطن وأصيبت امرأة إثر أربع غارات لطيران العدوان على محيط مدينة صعدة، وأسفرت أيضاً عن أضرار في ممتلكات المواطنين، في حين شن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية.



واستشهدت طفلتان وامرأتان وأصيبت طفلتان في قصف لمرتزقة العدوان على منازل المواطنين في وادي رسيان بمديرية مقبنة محافظة تعز.



طيران العدوان شن ست غارات على مزارع المواطنين في منطقة الجر بمديرية عبس محافظة حجة، وغارتين على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، و16 غارة على منطقة البلق بمديرية الوادي، وثلاث غارات على مديريتي الجوبة وصرواح وخمس غارات على مديرية حريب في محافظة مأرب.



وفي محافظة الحديدة شن الطيران التجسسي سبع غارات على الجبلية بمديرية التحيتا ومديرية حيس، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية وقصفوا بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق عدة.



وشن طيران العدوان 27 غارة على مديرية بيحان، و16 غارة على مديرية عين بمحافظة شبوة.