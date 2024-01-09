المؤتمرنت -

الراعي يوجه رسالة لرئيسة برلمان جنوب إفريقيا

وجه رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، رسالة شكر لرئيسة برلمان جنوب أفريقيا "نوسيفي مابيسا نكوالا" على موقف بلادها الداعم للشعب الفلسطيني.



وثمن الراعي الخطوة الصادقة التي قامت بها حكومة جنوب أفريقيا والمتمثلة في إقامة دعوى ضد كيان العدو الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لانتهاكه اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948م، فيما يتعلق بارتكابه جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وأكد أن الدعوى القانونية ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية تمثل خطوة شجاعة جاءت في الوقت المناسب، في إطار المساءلة القانونية عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.



وجدد دعم ومساندة مجلس النواب في الجمهورية اليمنية لهذه الدعوى ومتابعة مجرمي الحرب الصهاينة في المحاكم الدولية.



وقدر رئيس مجلس النواب، لدولة جنوب افريقيا برلمانًا وحكومة وشعباً اتخاذ هذه الخطوة الشجاعة.