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الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ فيصل النيني

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ فيصل بن أحمد النيني، رئيس فرع المؤتمر سابقاً بمديرية خولان الطيال، عضو اللجنة الدائمة المحلية، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وعبر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة للشيخ أحمد بن أحمد النيني، ونجل الفقيد الشيخ كهلان بن فيصل النيني وباقي أفراد الأسرة وكافة آل النيني وآل شعلان ومشائخ وأعيان بني سحام في خولان الطيال محافظة صنعاء بهذا المصاب.



وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب الفقيد الوطنية والتنظيمية، ودوره الاجتماعي في إصلاح ذات البين.. سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".