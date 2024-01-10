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المؤتمر نت - طقس بارد وتشكل الصقيع بعدة محافظات

طقس شديد البرودة وتشكل الصقيع في عدة محافظات

المؤتمرنت -
طقس شديد البرودة وتشكل الصقيع في عدة محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر طقساً بارداً إلى شديد البرودة مع تشكل الصقيع في عدد من المحافظات نتيجة استمرار المرتفع الجوي السيبيري المصاحب للكتلة الهوائية الباردة وتأثيرها على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع طقساً شديد البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء مع احتمالية تشكل الصقيع على أجزاء منها.

ومن المتوقع أيضاً طقساً بارداً في مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج وأبين وكذا هضاب وصحارى الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة.

وأشار المركز إلى استمرار نشاط الرياح حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والغربية ومدخل باب المندب وخليج عدن سرعتها بين 15-26 عقدة.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 1- في ذمار، 0.4- في صنعاء، 0 في عمران، 4.4 في السدة، 7.2 في عتق، 7.7 في سيئون.

ودعا المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المناطق الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى إلى ارتداء الملابس الشتوية حفاظاً على صحتهم والوقاية من موجة البرد.

وحث المزارعين على عمل الاحتياطات اللازمة واتباع الارشادات الزراعية لحماية المزروعات.

ونبه مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والغربية ومدخل باب المندب وخليج عدن من ارتفاع الموج واضطراب البحر.








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