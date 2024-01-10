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المؤتمر نت - صنعاء تناقش تطوير العمل بقطاع الصناعة

صنعاء تناقش تطوير العمل بقطاع الصناعة

المؤتمرنت -
صنعاء تناقش تطوير العمل بقطاع الصناعة
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد شرف المطهر سير أداء العمل في قطاع الصناعة بالوزارة.

وفي الاجتماع، أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية تطوير آليات العمل بالقطاع وتأهيل الكوادر بما يسهم في النهوض بواقع العمل وينعكس إيجابا على تطوير النشاط الصناعي في البلاد ودعم الإنتاج المحلي.

ووجه بإعداد خطة عمل متكاملة للقطاع وفق الأولويات الاقتصادية وبما يترجم توجيهات القيادة الثورية والسياسية ويلبي احتياجات المجتمع، والعمل على إحلال المنتجات المحلية بديلا عن السلع المستوردة وكذا تكوين قاعدة بيانات وفق أسس علمية ومعايير موحدة مع بقية الجهات.

ونوه بقرارات مقاطعة البضائع الامريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني ، مشددا على أهمية أن يواكب القطاع هذه القرارات من خلال خطط في تحديد الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات الإنتاجية وكذا المشاريع الصغيرة والأصغر لتوفير المنتجات المحلية البديلة عن السلع المستوردة.

وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة بصدد بدء مشروع تسجيل السلع المنتجة محليا والمستوردة بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، مؤكدا أهمية المشروع في تكوين قاعدة بيانات مهمة ووضع خطط تسهم في تطوير الصناعات الوطنية.

من جهته استعرض وكيل الوزارة لقطاع الصناعة أيمن الخلقي آليات العمل في الإدارات العامة للقطاع وخطط التطوير والتحديث المزمعة في مجالات المناطق الصناعية والتنمية الصناعية والمشاريع الصغيرة والاستفادة من التجارب الأخرى.










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