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المؤتمر نت - شرف: ندعم مقاضاة جنوب أفريقيا لإسرائيل

شرف: ندعم مقاضاة جنوب أفريقيا للعدو الإسرائيلي

المؤتمرنت -
شرف: ندعم مقاضاة جنوب أفريقيا للعدو الإسرائيلي
اكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف عبدالله دعم حكومة صنعاء للقرار الإنساني والأخلاقي الذي اتخذته حكومة جنوب أفريقيا لرفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية ضد العدو الإسرائيلي.

وعبّر الوزير شرف في رسالة خطية إلى وزيرة خارجية جمهورية جنوب أفريقيا السيدة ناليدي باندور عن تقدير واعتزاز الجمهورية اليمنية قيادةً وحكومة وشعباً لموقف جمهورية جنوب أفريقيا الرافض لما يقوم به العدو الإسرائيلي من جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في توقيت هام بعد فشل مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين الفلسطينيين، بسبب الدعم اللامحدود سياسيًا وعسكريًا وماليًا ولوجستيا الذي تقدمه دول دائمة العضوية في مجلس الأمن للعدو الإسرائيلي.

وأكد الوزير شرف أن حكومة صنعاء ملتزمة بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك، حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وبحر العرب، وأنها في نفس الوقت مستمرة في استهداف السفن المملوكة للعدو الإسرائيلي أو متجهة إليها حتى يتم إنهاء العدوان ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والوقود إلى قطاع غزة.








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