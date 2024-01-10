المؤتمرنت -

صنعاء تعلن صرف نصف معاش أغسطس 2020

بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم صرف النصف الأول من معاش شهر أغسطس 2020م للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد بأمانة العاصمة والمحافظات.



وأكد رئيس الهيئة إبراهيم أحمد الحيفي، استكمال الإجراءات المالية وضخ المبالغ النقدية إلى البريد والبدء بعملية الصرف اعتباراً من اليوم الأربعاء، داعياً المتقاعدين ووكلاء المستفيدين للتوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق المطلوبة.



ونوه بكل الجهود التي ساهمت في تجاوز الصعوبات الناتجة عن مشكلة نقص السيولة بسبب نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن وتأخير دفع المعاشات التقاعدية ومرتبات الموظفين عن موعدها المحدد.



وأشار الحيفي إلى أن الهيئة وفي إطار اهتمامها المستمر بشريحة المتقاعدين والتخفيف من معاناتهم بسبب الحصار المفروض من قبل دول العدوان، تسعى جاهدة لانتظام صرف المعاشات التقاعدية رغم الصعوبات التي تواجهها.