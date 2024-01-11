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المؤتمر يشيد بمضامين كلمة المجاهد عبدالملك الحوثي ويدعو الشعب للخروج في المظاهرات

دعا المؤتمر الشعبي العام جماهير شعبنا اليمني العظيم وفي المقدمة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي وحلفاؤه وأنصاره إلى الخروج والمشاركة الفاعلة والكبيرة في المظاهرات المليونية التي ستخرج عصر غدٍ الجمعة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وبقية الساحات في المحافظات بدعوة من لجنة نصرة الأقصى وذلك تعبيراً عن مواقف الشعب اليمني المساندة والداعمة والمناصرة للشعب الفلسطيني وسكان غزة على وجه الخصوص ضد حرب الإبادة التي يتعرض لها من قبل العدو الصهيوني وبدعم ومشاركة مباشرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبقية حلفائها.



وأشاد المؤتمر الشعبي العام بما تضمنته كلمة المجاهد عبدالملك بدر الدين الحوثي بمناسبة جمعة رجب، معبراً عن مباركته وتأييده للمواقف التي أعلنها في الكلمة خصوصاً فيما يتعلق بالموقف من القضية الفلسطينية والرد على الاعتداء الأمريكي الذي استهدف القوات البحرية اليمنية؛ مباركاً في الوقت نفسه العمليات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية للرد على ذلك الاعتداء.



وأشار المؤتمر الشعبي العام إلى أن جمعة رجب وبقدر رمزيتها الدينية فإنها تذكرنا بالحادث الإرهابي الجبان بتفجير جامع دار الرئاسة في أول جمعة من رحب عام 1432هـ الموافق 3 يونيو 2011م والتي استهدفت كبار قيادات الدولة والمؤتمر الشعبي العام، وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى لا يزالون يعانون منها إلى الآن حيث جسد ذلك الحادث فكر القوى المتطرفة التي نفذته.



وأكد المؤتمر الشعبي العام رفضه أي محاولات لتبرير الاعتداءات الأمريكية بمبررات كاذبة، مؤكداً أن أي تحالف سيتشكل في هذا الصدد سيفشل كما فشل تحالف العدوان السابق وذلك بفضل صمود شعبنا اليمني العظيم.



وجدد المؤتمر الشعبي العام موقفه الداعم والمساند للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.