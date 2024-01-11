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المؤتمر نت - أعلن الفلكي اليمني أحمد الجوبي، أن يوم غدٍ الجمعة هو المتمم لشهر جمادى الآخرة، والسبت هو أول أيام شهر رجب 1445هـ

الجوبي: السبت أول أيام شهر رجب 1445

المؤتمرنت -
الجوبي: السبت أول أيام شهر رجب 1445
أعلن الفلكي اليمني أحمد الجوبي، أن يوم غدٍ الجمعة هو المتمم لشهر جمادى الآخرة، والسبت هو أول أيام شهر رجب 1445هـ.

وقال الفلكي الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك، "يوم غدٍ الجمعة هو اليوم الآخير في شهر جمادى الآخرة، وإن أول أيام شهر رجب 1445 سيصادف يوم السبت 13 يناير 2024م"، مضيفاً "شهر رجب هو شهر اقتران التسع".

وتوقع الجوبي، طقساً بارداً إلى شديد البرودة في محافظات ذمار، عمران، صنعاء، إب، الجوف، صعدة، البيضاء، تعز، ريمة، المحويت، مأرب، حجة، الضالع، خلال الـ24 ساعة المقبلة، داعياً المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.

وكانت الجمعية الفلكية اليمنية أعلنت في وقت سابق، أن يوم السبت الموافق 13 يناير 2024، هو أول أيام شهر رجب فلكياً.








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