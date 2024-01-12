المؤتمرنت -

بيان هـام للقوات المسلحة اليمنية

أفادت القوات المسلحة اليمنية بأن العدو الأمريكي البريطاني شن عدواناً غاشماً على الوطن بـ 73 غارة استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة، وتعز وحجة وصعدة أدت إلى استشهاد خمسة وإصابة ستة آخرين من أبناء القوات المسلحة.



وحملت القوات المسلحة في بيان لها ، العدو الأمريكي والبريطاني كامل المسؤولية عن عدوانه الإجرامي، في إطار دعمه لاستمرار الإجرام الإسرائيلي في غزة، مؤكدة أنه لن يمر دون رد أو عقاب.



وشدد البيان على أن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية دفاعاً عن اليمن وسيادته واستقلاله، ولن يثني هذا العدوان الغاشم، اليمنَ عن موقفه الداعم والمساند لمظلومية الشعب الفلسطيني.



وفيما يأتي نص البيان:



أقدمَ العدوُّ الأمريكيُّ البريطانيُّ وفي إطارِ دعمِهِ لاستمرارِ الإجرامِ الإسرائيليِّ في غزةَ على شنِّ عدوانٍ غاشمٍ على الجمهوريةِ اليمنيةِ بثلاثٍ وسبعينَ غارة، استهدفتِ العاصمةَ صنعاءَ ومحافظاتِ الحديدةَ وتعزَّ وحجةَ وصعدةَ وقدْ أدتِ الغاراتُ إلى ارتقاءِ خمسةِ شهداءَ وإصابةِ ستةٍ آخرينَ من أبناءِ قواتِنا المسلحة.



إنَّ العدوَّ الأمريكيَّ والبريطانيَّ يتحملُ كاملَ المسؤوليةِ على عدوانهِ الإجراميِّ بحقِّ شعبِنا اليمنيِّ ولن يمرَّ دونَ ردٍ ودونَ عقاب.



إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في استهدافِ مصادرِ التهديدِ وكافةِ الأهدافِ المعاديةِ في البرِّ والبحرِ دفاعاً عنِ اليمنِ وسيادتِهِ واستقلالِهِ.



إن هذا العدوانَ الغاشمَ لن يثنيَ اليمنَ عن موقفِه الداعمِ والمساندِ لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ، والقواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تؤكدُ استمرارَها في منعِ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ من المِلاحةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمر.



واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير



عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة



صنعاء 1 رجب 1445 للهجرة

الموافق للـ 12 من يناير 2024م



صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

