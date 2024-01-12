الجمعة, 12-يناير-2024 الساعة: 04:00 م - آخر تحديث: 03:53 م (53: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
أخبار
المؤتمر نت - بيان هـام للقوات المسلحة اليمنية

بيان هـام للقوات المسلحة اليمنية

المؤتمرنت -
بيان هـام للقوات المسلحة اليمنية
أفادت القوات المسلحة اليمنية بأن العدو الأمريكي البريطاني شن عدواناً غاشماً على الوطن بـ 73 غارة استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة، وتعز وحجة وصعدة أدت إلى استشهاد خمسة وإصابة ستة آخرين من أبناء القوات المسلحة.

وحملت القوات المسلحة في بيان لها ، العدو الأمريكي والبريطاني كامل المسؤولية عن عدوانه الإجرامي، في إطار دعمه لاستمرار الإجرام الإسرائيلي في غزة، مؤكدة أنه لن يمر دون رد أو عقاب.

وشدد البيان على أن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية دفاعاً عن اليمن وسيادته واستقلاله، ولن يثني هذا العدوان الغاشم، اليمنَ عن موقفه الداعم والمساند لمظلومية الشعب الفلسطيني.

وفيما يأتي نص البيان:

أقدمَ العدوُّ الأمريكيُّ البريطانيُّ وفي إطارِ دعمِهِ لاستمرارِ الإجرامِ الإسرائيليِّ في غزةَ على شنِّ عدوانٍ غاشمٍ على الجمهوريةِ اليمنيةِ بثلاثٍ وسبعينَ غارة، استهدفتِ العاصمةَ صنعاءَ ومحافظاتِ الحديدةَ وتعزَّ وحجةَ وصعدةَ وقدْ أدتِ الغاراتُ إلى ارتقاءِ خمسةِ شهداءَ وإصابةِ ستةٍ آخرينَ من أبناءِ قواتِنا المسلحة.

إنَّ العدوَّ الأمريكيَّ والبريطانيَّ يتحملُ كاملَ المسؤوليةِ على عدوانهِ الإجراميِّ بحقِّ شعبِنا اليمنيِّ ولن يمرَّ دونَ ردٍ ودونَ عقاب.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في استهدافِ مصادرِ التهديدِ وكافةِ الأهدافِ المعاديةِ في البرِّ والبحرِ دفاعاً عنِ اليمنِ وسيادتِهِ واستقلالِهِ.

إن هذا العدوانَ الغاشمَ لن يثنيَ اليمنَ عن موقفِه الداعمِ والمساندِ لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ، والقواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تؤكدُ استمرارَها في منعِ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ من المِلاحةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمر.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً
والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 1 رجب 1445 للهجرة
الموافق للـ 12 من يناير 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: مئات الأردنيين يتظاهرون دعما لفلسطين
قضايا وآراء: ‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
قضايا وآراء: أبوراس ومسؤولية حماية المؤتمر
قضايا وآراء: ست سنوات من التحديات والنجاحات
قضايا وآراء: أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
رياضة: برشلونة يتأهل ويواجه الريال بنهائي السوبر
أخبار: صنعاء: قرار مجلس الأمن 2722 بلطجة سياسية
عربي ودولي: المقاومة تستهدف جنود وآليات الاحتلال بغزة
علوم وتقنية: ما هي أسباب تضخم الغدد اللمفاوية؟
مجتمع مدني: مشاكل صحية يُسبّبها نقص فيتامين D
أخبار: الجوبي: السبت أول أيام شهر رجب 1445
رياضة: ليفربول يهزم فولهام في 3 دقائق
أخبار: المؤتمر يشيد بمضامين كلمة المجاهد عبدالملك الحوثي ويدعو الشعب للخروج في المظاهرات
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
أخبار: صحة غزة تعلن حصيلة جديدة للضحايا
رياضة: لاتسيو يبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا
أخبار: الأمين المساعد يعزي بوفاة الشيخ مفرح الحنبي
عربي ودولي: زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب دولة جديدة
أخبار: ظهور كائن فضائي يثير ضجة
فنون ومنوعات: مطعم خاص يقدم الطعام بالمجان
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 11 يناير
أخبار: استعدوا لــ"البرد القارس".. ورياح قوية
رياضة: ريال مدريد إلى نهائي السوبر الإسباني
أخبار: الخارجية: الملاحة آمنة عدا "سفن الكيان"
أخبار: ارتفاع حصيلة الصحفيين الشهداء بغزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024