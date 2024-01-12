المؤتمرنت -

تحذير من طقس شديد البرودة خلال الساعات القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً بارداً إلى شديد البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع طقساً بارداً إلى شديد البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار ، البيضاء وأجزاء من الضالع وإب وغرب كل من الجوف ومأرب .



وقد يكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد في مرتفعات محافظات حجة، المحويت، تعز، لحج، أبين، شبوة و صولاً إلى هضبة حضرموت.



وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة تتراوح سرعتها بين 12-26 عقدة حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والغربية ومدخل باب المندب



وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 0.5 في ذمار، 2 في عمران، 3.2 في صنعاء، 7 في السدة، 8 في إب، 9 في المحويت.



وحذر المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.



ودعا المزارعين ورعاة الماشية والنحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات لحماية محاصيلهم الزراعية وثرواتهم الحيوانية من آثار البرودة والبرودة الشديدة .



ونبه المركز، الصيادين ومرتادي البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والغربية ومدخل باب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

