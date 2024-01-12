الجمعة, 12-يناير-2024 الساعة: 04:00 م - آخر تحديث: 03:53 م (53: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
أخبار
المؤتمر نت - 12 ألفا فلسطينيا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

12 ألفا فلسطينيا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

المؤتمرنت -
12 ألفا فلسطينيا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
أدى 12 ألف مواطن فلسطيني فقط صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك،للجمعة الـ14 على التوالي منذ بدء العدوان على غزة بسبب إجراءات العدو الصهيوني ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية قولها إن إجراءات العدو حالت دون تمكن آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

وأقامت قوات العدو حواجزها في حي وادي الجوز بالقدس، تزامنا مع توافد المصلين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وقمعت الشبان بقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والمياه العادمة.

كما منعت قوات العدو المصلين من الصلاة في مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور المسجد الأقصى الشرقي، ونكلت بمواطن في حي رأس العمود، قبل أن تعتقله.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: مئات الأردنيين يتظاهرون دعما لفلسطين
قضايا وآراء: ‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
قضايا وآراء: أبوراس ومسؤولية حماية المؤتمر
قضايا وآراء: ست سنوات من التحديات والنجاحات
قضايا وآراء: أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
رياضة: برشلونة يتأهل ويواجه الريال بنهائي السوبر
أخبار: صنعاء: قرار مجلس الأمن 2722 بلطجة سياسية
عربي ودولي: المقاومة تستهدف جنود وآليات الاحتلال بغزة
علوم وتقنية: ما هي أسباب تضخم الغدد اللمفاوية؟
مجتمع مدني: مشاكل صحية يُسبّبها نقص فيتامين D
أخبار: الجوبي: السبت أول أيام شهر رجب 1445
رياضة: ليفربول يهزم فولهام في 3 دقائق
أخبار: المؤتمر يشيد بمضامين كلمة المجاهد عبدالملك الحوثي ويدعو الشعب للخروج في المظاهرات
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
أخبار: صحة غزة تعلن حصيلة جديدة للضحايا
رياضة: لاتسيو يبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا
أخبار: الأمين المساعد يعزي بوفاة الشيخ مفرح الحنبي
عربي ودولي: زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب دولة جديدة
أخبار: ظهور كائن فضائي يثير ضجة
فنون ومنوعات: مطعم خاص يقدم الطعام بالمجان
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 11 يناير
أخبار: استعدوا لــ"البرد القارس".. ورياح قوية
رياضة: ريال مدريد إلى نهائي السوبر الإسباني
أخبار: الخارجية: الملاحة آمنة عدا "سفن الكيان"
أخبار: ارتفاع حصيلة الصحفيين الشهداء بغزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024