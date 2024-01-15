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أخبار
المؤتمر نت - الضرائب تكرم نجوم التحصيل الالكتروني

مصلحة الضرائب تكرم نجوم التحصيل الالكتروني

المؤتمرنت -
مصلحة الضرائب تكرم نجوم التحصيل الالكتروني
أقامت مصلحة الضرائب اليوم في العاصمة صنعاء حفل تكريم نجوم التحصيل الالكتروني المتميزين لضريبة مبيعات القات عبر محفظة موبايل موني ، برعاية نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير المالية ، رشيد أبو لحوم، وتحت شعار : "وداعا للتحصيل اليدوي الى الأبد".

وخلال الفعالية ،أوضح رئيس مصلحة الضرائب عبد الجبار أحمد محمد أن الانتقال الى التحصيل الالكتروني بنسبة 100% يأتي بفضل الجهود الجماعية بين الفنيين في مصلحة الضرائب والشركاء في بنك الريادة كاك بنك.

ولفت عبد الجبار إلى أن التحصيل الالكتروني لضريبة مبيعات القات منذ مطلع يناير من العام الجاري 2024م قد وصل الى 100% عبر تطبيق محفظة موبايل موني من كاك بنك.

مؤكدا أن عملية التحصيل الإلكتروني ستسهل على المكلف الضريبي وعلى المختصين كثير من الوقت والجهد بشكل كبير ، وسيعزز التحول نحو المعاملات المالية الالكترونية بما يسهل على المكلفين دفع الضريبة بكل سهولة ويسر.

واعتبر رئيس المصلحة أن ذلك يأتي من أجل المصلحة العامة والتخلص من سلبيات التحصيل اليدوي والقضاء على كل السلبيات حيث استطاع مكلفين تسديد ضرابهم من خارج الوطن حيث يستطيع المكلف التسديد من اي مكان وفي اي وقت .

وقال إن السداد الالكتروني لا يعد الخدمة الوحيدة التي تنفذها مصلحة الضرائب ، بل باتت خدمات الرقم الضريبي والإقرار الضريبي متاحة عبر الموقع الالكتروني، كما نسعى إلى أتمتت كل الخدمات الضريبية.

بدورهم أوضح مسؤولون آخرون في المصلحة لـ”المؤتمرنت”، أن مشروع التحصيل الإلكتروني يعد من أبرز المشاريع المنجزة التي تصب في خدمة مكلفي الضرائب ويعمل على مواجهة السلبيات التي رافقت عملية التسديد اليدوية التقليدية للرسوم الضريبية والتلاعب في اجراءات التوريد.

وأشار المسؤولون إلى أن مصلحة الضرائب حققت نجاحا باهرا من خلال مشروع التحصيل الإلكتروني بالتعاون مع شركاء العمل في وزارة المالية وكاك بنك ، مؤكدين أن ذلك المشروع شكل قفزة نوعية على صعيد التحول الرقمي الذي تشهده المصلحة ، لكونه يعمل وفق آلية سهلة ومبسطة يستطيع من خلالها المكلفون التسديد إلكترونيا في أي وقت ومن أي مكان يتواجدون فيه عبر محفظة السداد الالكتروني موبايل موني.

تخلل فعالية التكريم تقديم فلاشات توعوية وتعريفية بخدمة التحصيل الالكتروني وقصائد شعرية وعرض مسرحي حول اهمية تحصيل ضريبة القات اليكترونيا عبر محفظتي موبايل موني.










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