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المؤتمر نت - في مثل هذا اليوم 16 يناير شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عشرات الغارات الجوية على المحافظات أسفرت عن شهداء وجرحى وتضرر البنية التحتية وممتلكات المواطنين

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 16 يناير

المؤتمرنت -
جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 16 يناير
في مثل هذا اليوم 16 يناير شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عشرات الغارات الجوية على المحافظات أسفرت عن شهداء وجرحى وتضرر البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

ففي 16 يناير 2016، استشهد وأصيب 30 مواطناً معظمهم نساء وأطفال جراء استهداف طيران العدوان منزل مواطن بمدينة ضحيان في محافظة صعدة.

وشن طيران العدوان أربع غارات على نقيل العبس في مديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء، أسفرت عن أضرار في الأراضي الزراعية، وغارة على منطقة ظبر خيرة جوار مصنع الميتمي للأدوية في مديرية سنحان، أدت إلى تضرر المصنع.

واستهدف الطيران المعادي بست غارات مبنى المعهد التقني بالقريشية ومزارع للمواطنين وآبار للمياه في رداع بمحافظة البيضاء أدت إلى تدمير مبنى ورشة الصيانة وسكن الطلاب بالمعهد وتضرر المزارع وآبار المياه.

طيران العدوان شن ثماني غارات على جبل هيلان الإستراتيجي بمديرية صرواح، وسلسلة من الغارات على منطقة الصفراء ومفرق الجوف بمديرية مجزر في محافظة مأرب وعدة غارات على منطقة خيوان في مديرية حوث بمحافظة عمران.

وأصيب العشرات من المواطنين في عدد من مديريات محافظتي مأرب وشبوة بحالات تسمم حادة نتيجة تناول لحوم أضاحي فاسدة تم توزيعها من قبل منظمات تابعة لتحالف العدوان.

وفي محافظة تعز، شن طيران العدوان أكثر من عشر غارات على الأحياء الغربية لمنطقة البرح مستهدفا مبنيي البريد والاتصالات ومواقع قريبة من مصنع الغنامي غرب مدينة تعز، وسلسلة غارات على قرية القبع بمنطقة نجد قسيم جنوب غرب المدينة، وغارات أخرى على منطقة وادي عشر شمال شرق المدينة أدت جميعها إلى أضرار في عدد من المنازل وممتلكات المواطنين.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد مواطنان وأصيب خمسة آخرين بينهم نساء وأطفال من أسرة المواطن سالم الشرقي في غارة لطيران العدوان على منزله بمنطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

واستشهد طفلان وجرحت والدتهما في غارة لطيران العدوان على حي سكني في شارع الستين بمديرية التعزية محافظة تعز، في حين أصيب مواطنان جراء ثلاث غارات شنها الطيران على مزرعة لأحد المواطنين في مديرية باجل بمحافظة الحديدة.

وشن طيران العدوان أربع غارات على منطقة غيلمة وجبل يام في مديرية نهم وغارتين على مديرية خولان الطيال بمحافظة صنعاء، وخمس غارات على مديرية سحار بمحافظة صعدة أسفرت عن أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

طيران العدوان شن في محافظة تعز أربع غارات على منطقة العمري بمديرية ذوباب وخمس غارات على مديرية المخا استهدفت ثلاث منها قرية الجديد، في حين قصف المرتزقة منطقة العمري بقذائف تحوي قنابل عنقودية.

وشن الطيران المعادي غارة على منطقة كهبوب بمحافظة لحج، وغارتين على مديريتي حرض ومستبأ بمحافظة حج، وأربع غارات، إحداها بقنبلة عنقودية، على مناطق الساق والهجر وحيد بن عقيل في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، وغارتين على قرية قائم زبيد في جيزان.

واستهدف مرتزقة العدوان سوق الاثنين في مديرية المتون بمحافظة الجوف بمختلف الأسلحة، كما استهدفوا بالمدفعية منزل أحد المواطنين في منطقة السرحات.

وفي 16 يناير 2018، دمر طيران العدوان بغارة منزل مواطن بمنطقة الأشراف مديرية نهم في محافظة صنعاء وأدت أيضاً إلى تضرر المنازل المجاورة.

واستهدف طيران العدوان بثلاث غارات الخط العام بمديرية حيس في محافظة الحديدة، وشن أربع غارات على شبكة اتصالات في الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان محافظة عمران.

وفي محافظة صعدة شن الطيران المعادي ثلاث غارات على منطقة الثعبان بمديرية باقم، وغارتين على منطقة الصوح وعشر غارات على مناطق متفرقة بمديرية كتاف وغارتين على منطقتي الملاحيظ والحصامة بمديرية الظاهر، كما شن غارتين على منطقة الشومية في مديرية غمر في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقة الغور بمديرية غمر ومناطق متفرقة بمديريتي منبه ورازح.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدف مرتزقة العدوان في محافظة الحديدة قريتي الكوعي والشجن بمدينة الدريهمي بعشرات القذائف ونيران المدافع الرشاشة، وقصفوا بـ 65 قذيفة ومختلف الأسلحة قريتي الزعفران ومحل الشيخ بمنطقة كيلو 16، و بـ14 قذيفة مدفعية وبالمدافع الرشاشة جنوب وشرق مديرية التحيتا.

وشن الطيران المُعادي ثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، و 14 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

وفي 16 يناير 2020، قصف مرتزقة العدوان نقطة الارتباط المشتركة في الخامري بالأسلحة الرشاشة بشكل مكثف، كما قصفوا بالعيارات الرشاشة شارع صنعاء ومدينة الشعب السكنية بمدينة الحديدة، وبسبع قذائف هاون شمال حيس وبالعيارات الرشاشة مناطق متفرقة في كيلو 16 بمديرية الدريهمي..

واستحدثت جرافة عسكرية تابعة للمرتزقة تحصينات في شارع الـ 50 بمدينة الحديدة.

وشن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة العشاش بمديرية كتاف في محافظة صعدة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيبت امرأة بنيران مرتزقة العدوان في عزلة المغرس بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، في حين قصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عدة بالمحافظة، وشن الطيران التجسسي غارتين على التحيتا.

وشن طيران العدوان خمس غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وغارتين على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، غارة على منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة.

طيران العدوان شن غارة على مديرية كتاف بمحافظة صعدة، وغارة على منطقة الربعة بالأجاشر قبالة نجران، وغارة على رشاحة الغربية في البقع.

وفي 16 يناير 2022، شن طيران العدوان في محافظة مأرب 12 غارة على مديرية حريب، وتسع غارات على مديرية الجوبة، وخمس غارات على مديرية الوادي، مخلفاً أضراراً كبيرة في ممتلكات المواطنين.

واستهدف الطيران المعادي بـ 16غارة عقبة القنذع بمديرية بيحان وبثماني غارات مديرية عين في محافظة شبوة، وشن غارة على مديرية السوادية، وخمس غارات على مديرية الصومعة، وغارتين على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارة على منطقة وادي لِيَة بمديرية الظاهر الحدودية، وغارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف، في حين تعرضت مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي.

أما في محافظة الحديدة شن الطيران غارة على مديرية الجراحي، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بـ 192 قذيفة مدفعية، وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.








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