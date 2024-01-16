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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات، وهبوب رياح معتدلة إلى نشطة على السواحل خلال الـ24 ساعة القادمة

طقس بارد على معظم المحافظات ورياح نشطة

المؤتمرنت -
طقس بارد على معظم المحافظات ورياح نشطة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات، وهبوب رياح معتدلة إلى نشطة على السواحل خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

في حين قد تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة أثناء الليل والصباح الباكر.

وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح معتدلة إلى نشطة على السواحل الغربية ومدخل باب المندب وحول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 15 - 25 عقدة.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي / ذمار : 03.4، عمران : 04.0، صنعاء : 04.4، حجة : 10.0.

وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المناطق الجبلية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة، ومرتادي البحر والصيادين في السواحل الغربية ومدخل باب المندب وحول أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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