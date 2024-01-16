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أخبار
المؤتمر نت - تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الاشتباك مع قوات الاحتلال في عدد من محاور التوغل بقطاع غزة

المقاومة تكبد الاحتلال خسائر جديدة في غزة

المؤتمرنت -
المقاومة تكبد الاحتلال خسائر جديدة في غزة
تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الاشتباك مع قوات الاحتلال في عدد من محاور التوغل بقطاع غزة، مكبدةً إياها خسائر كبيرة في الأرواح والآليات.

وأعلنت كتائب القسام، أن مقاتليها استهدفوا آليات للاحتلال الإسرائيلي، وخاضوا اشتباكات من مسافة صفر، في إطار التصدي لتوغلات الاحتلال مع استمرار رشقاتها الصاروخية في اليوم الـ102 لمعركة طوفان الأقصى.

وأكدت القسام استهداف دبابتين إسرائيليتين وجرافة عسكرية، وأنها اشتبكت من مسافة صفر مع قوة راجلة جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقبل ذلك بقليل، قالت الكتائب إنها قصفت بقذائف هاون تجمعا لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس أيضا.

وأفادت كتائب القسام بأنها "استهدفت بقذائف الهاون تجمعات العدو الإسرائيلي شرق حي التفاح في مدينة غزة".

من جهتها، قالت سرايا القدس إن مقاتليها استهدفوا بقذائف هاون تمركزا لجنود وآليات الاحتلال بمحيط كلية العلوم والتكنولوجيا جنوبي خان يونس.

وبثت كتائب القسام مشاهد لقصف نفذته مع سرايا القدس بقذائف الهاون على قوات الاحتلال الراجلة شمالي قطاع غزة.

وأعلنت القسام أن مقاتليها استهدفوا آلية إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" غرب تل الهوا بمدينة غزة، كما اشتبكوا مع قوة مشاة بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

كما استهدفت الكتائب ناقلة جند إسرائيلية بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ونشرت كتائب القسام مشاهد لطائرة مسيّرة إسرائيلية سيطر عليها مقاتلوها شمالي قطاع غزة.

رشقات صاروخية
في الأثناء، أعلنت كتائب القسام، أنها قصفت مستوطنة “نتيفوت” برشقة صاروخية كبيرة.

وأقر الاحتلال بسقوط 50 صاروخًا على المستوطنة، في وقت استهدفت الصواريخ 16 مستوطنة في غلاف غزة.

وتستمر المقاومة الفلسطينية في التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، والاشتباكات أسفرت منذ بدء التوغل عن مقتل نحو 193 جندياً إسرائيلياً، ومنذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 523 جندياً.








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