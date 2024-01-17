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أخبار
المؤتمر نت - شملت 24 سورا و8 كراسي وأساسي حفر في أرض بيضاء بمنطقة علمان، وإزالة ثمانية أسوار وعدد كرسيين اثنين (حجر) وميدة مسلح، وقواعد مخالفة

صنعاء.. إزالة أكثر من 46 بناءً مخالفاً

المؤتمرنت -
صنعاء.. إزالة أكثر من 46 بناءً مخالفاً
أزال مكتب الأشغال العامة والطرق في القطاع الغربي بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة، اليوم، أكثر من 46 بناء مخالفا في علمان وحي ثقبان وعدد من المناطق.

وأكد مدير منطقة الأشغال في القطاع الغربي، المهندس سميح البعداني، أن حملة الإزالة تأتي تنفيذا لتوجيهات قيادة أمانة العاصمة للحفاظ على المخططات العام من خلال استمرار إزالة ومنع مخالفات البناء العشوائي، وفتح الشوارع في المديرية، واتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المخالفين.

وأوضح، أن حملة الإزالة شملت 24 سورا و8 كراسي وأساسي حفر في أرض بيضاء بمنطقة علمان، وإزالة ثمانية أسوار وعدد كرسيين اثنين (حجر) وميدة مسلح، وقواعد مخالفة في أرض بيضاء بمنطقة ثقبان، إلى جانب إزالة عمود مخالف في شارع وحدة جوار " 67A1".








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