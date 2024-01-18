المؤتمرنت -

غارات عدوانية (امريكية- بريطانية) على 5 محافظات يمنية

شن طيران العدوان الامريكي البريطاني سلسلة غارات على مناطق سكنية في عدد من محافظات الجمهورية، وحسب مصادر محلية متعددة فقد شن طيران العدوان الامريكي البريطاني في الساعات الاولى من صباح يوم الخميس 18 يناير 2024 عدة غارات على مناطق واحياء سكنية وتجارية في محافظات صعدة وذمار والحديدة وتعز والبيضاء .



وكان طيران العدوان الأمريكي البريطاني، شن عدة غارات يوم الاحد على محافظة الحديدة غرب اليمن







و شن يوم الجمعة12 يناير عدد 73 غارة جوية استهدفتِ العاصمةَ صنعاءَ ومحافظاتِ الحديدةَ وتعزَّ وحجةَ وصعدةَ.

