المؤتمرنت -

هطول أمطار رعدية على عدة محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وتشكل الضباب على أجزاء من مرتفعات ثماني محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أحياناً على محافظات حجة، المحويت، عمران وأجزاء من محافظة ذمار.



ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع والحديدة، وقد تمتد لتشمل أجزاء من محافظات البيضاء، مأرب والجوف.



وحسب المركز من المحتمل تشكّل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من مرتفعات محافظات صعدة، حجة، المحويت، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز والضالع.



وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ صنعاء - حدة : 17.8 ملم، ذمار : 8.0، المحويت : 7.0، الحديدة - الكدن : 4.3، عمران : 3.1، حجة: 3.0، صعدة: 2.6.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر والاحتماء من العواصف الرعدية.



كما حذر سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة.

