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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة السفير عبده علي عبدالرحمن

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ السفير/ عبده علي عبد الرحمن عضو اللجنة الدائمة الرئيسية - عضو مجلس الشورى - سفير الجمهورية اليمنية الاسبق لدى روسيا وباكستان، ونائب وزير الخارجية الاسبق ، وأحد الألف المؤسسين للمؤتمر الشعبي العام في العام 1982م. والذي وافاه الأجل عصر يومنا هذا في جمهورية باكستان بعد حياة حافلة بالعطاء التنظيمي والوطني.



وأشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى لنجل الفقيد / حلمي عبده عبد الرحمن واخوانه وكافة أفراد الاسرة بمناقب الفقيد واسهاماته الفاعلة على الصعيدين التنظيمي والوطني. معتبراً رحيله خسارة كبيرة لليمن الذي فقد أحد رجالاته المخلصين.



وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأسرة الفقيد في هذا المصاب الجلل.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون..

