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العاصمة صنعاء: بدء العمل بإنشاء مجسم رمزي للأقصى

دشنت الوحدة التنفيذية لصيانة الطرق وتطوير الأماكن العامة بأمانة العاصمة اليوم، العمل بمشروع إنشاء مجسم يجسد رمزية المسجد الاقصى في جولة القدس "مذبح سابقا".



وأطلع مدير الوحدة التنفيذية بأمانة العاصمة المهندس عبد الملك الإنسي، ومدير صندوق النظافة والتحسين محمد شرف الدين، على موقع المشروع الذي تنفذه الوحدة بتكلفة 247 مليونا و600 ألف ريال بتمويل محلي وإشراف صندوق النظافة.



واستمعا من مدير المشاريع بالوحدة التنفيذية – مدير المشروع المهندس ماجد الجايفي، إلى إيضاح حول مكونات المشروع الذي يشمل مجسما للمسجد الأقصى والآية القرآنية الأولى من سورة "الإسراء" وكذا نافورة مائية بالإضافة إلى تأهيل مساحات زراعية وجمالية بجانب المجسم.



وأشار الإنسي وشرف الدين، إلى أن تنفيذ هذا المجسم في جولة القدس يأتي في إطار مشاريع التحسين الحضري الذي تشهده الأمانة وتجسيدا للهوية الإيمانية وتعظيم المقدسات الإسلامية.



وأكدا أن المجسم يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لإيصال رسالة للشعب الفلسطيني الصامد بأن اليمن قيادة وحكومة وشعباً شركاء في النضال والجهاد المقدس ضد الإرهاب الصهيوني.

