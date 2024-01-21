المؤتمرنت -

أجواء باردة وأمطار متفاوتة على عدة محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى باردة نسبياً في عدد من المحافظات، وهطول أمطار متفاوتة الشدة خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع أجواء باردة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، والبيضاء، في حين قد تكون باردة نسبياً في مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة أثناء الليل والصباح الباكر.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز والسواحل الغربية.



وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح معتدلة إلى قوية على السواحل الغربية ومدخل باب المندب وحول أرخبيل سقطرى، تتراوح سرعتها بين 15 ـ 30 عقدة.



وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد صباح اليوم بلغت 3.4 في ذمار، 4.7 في صنعاء، 5.5 في عمران، 7.6 في السدة، 10 في إب.



وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المناطق الجبلية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة، وفي المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر.



كما حذر مرتادي البحر والصيادين في السواحل الغربية ومدخل باب المندب وحول أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.