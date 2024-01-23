المؤتمرنت -

18 غارة عدوانية على صنعاء و4 محافظات

شن العدوان الأمريكي البريطاني 18 غارة على امانة العاصمة و4 محافظات يمنية خلال الساعات الماضية، في وقت أكدت القوات المسلحة أن الاعتداءات الأمريكية البريطانية لن تمر دون رد وعقاب.



وأفاد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد يحي سريع في بيان، أن طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن 18 غارة على أمانة العاصمة وأربع محافظات خلال الساعات الماضية.



وأوضح أن 12 غارة استهدفت أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وثلاث غارات محافظة الحديدة، كما شن الطيران غارتين على محافظة تعز، وغارة على محافظة البيضاء.

وشدد العميد سريع على أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد وعقاب.

