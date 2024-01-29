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أخبار
المؤتمر نت - بيان هـام للقوات المسلحة اليمنية

بيان هـام للقوات المسلحة اليمنية

المؤتمرنت -
بيان هـام للقوات المسلحة اليمنية
أعلنت القوات المسلحة، اليوم الاثنين ، استهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أثناء إبحارها في خليج عدن، انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على الوطن.

وأوضح الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد يحيى سريع في بيان له ، أن القوات البحرية أطلقت مساء الأحد، صاروخاً بحرياً مناسباً استهدف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية " lewis B puller" أثناء إبحارها في خليج عدن.

وذكر العميد سريع أن من ضمن مهام هذه السفينة تقديم الدعم اللوجيستي للقوات الأمريكية التي تشارك في شن العدوان على بلدنا. مشيرا إلى أن عملية الاستهداف تأتي ضمن الإجراءات العسكرية التي تتخذها القوات المسلحة اليمنية دفاعاً عن اليمن وتأكيداً على قرار مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم.

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.









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