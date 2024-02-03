المؤتمرنت -

الخطري تعزي بلقيس الحضراني

بعثت الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الاستاذة فاطمة الخطري، برقية عزاء ومواساة الى الدكتورة / بلقيس إبراهيم الحضراني، والى أولادها، وكافة افراد الاسرة ، في وقاة زوجها المناضل الدكتور/ قاسم سلام سعيد، الأمين لأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، قطر اليمن، رئيس المجلس الأعلى لاحزاب التحالف الوطني الديمقراطي سابقا، ووزير السياحة الأسبق، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .



وفي برقية العزاء عبّرت الامين العام المساعد لقطاع المرأة، باسمها ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيها الحارة وعظيم مواساتها بهذا المصاب الأليم.



سائلة المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وان يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان ..

” إنا لله وإنا إليه راجعون

