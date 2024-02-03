الأحد, 04-فبراير-2024 الساعة: 11:40 ص - آخر تحديث: 01:31 ص (31: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - بعثت الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الاستاذة فاطمة الخطري، برقية عزاء ومواساة الى الدكتورة

الخطري تعزي بلقيس الحضراني

المؤتمرنت -
الخطري تعزي بلقيس الحضراني
بعثت الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الاستاذة فاطمة الخطري، برقية عزاء ومواساة الى الدكتورة / بلقيس إبراهيم الحضراني، والى أولادها، وكافة افراد الاسرة ، في وقاة زوجها المناضل الدكتور/ قاسم سلام سعيد، الأمين لأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، قطر اليمن، رئيس المجلس الأعلى لاحزاب التحالف الوطني الديمقراطي سابقا، ووزير السياحة الأسبق، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .

وفي برقية العزاء عبّرت الامين العام المساعد لقطاع المرأة، باسمها ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيها الحارة وعظيم مواساتها بهذا المصاب الأليم.

سائلة المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وان يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان ..
” إنا لله وإنا إليه راجعون








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: عاجل.. مبابي يختار ريال مدريد
اقتصاد: شركات الذكاء الاصطناعي تفقد 190 مليار دولار
أخبار: توجه حكومي لتعزيز الأمن الغذائي زراعياً
أخبار: استشهاد 122 صحفيا خلال العدوان على غزة
عربي ودولي: قصف أميركي يستهدف العراق وسوريا
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 3 فبراير
أخبار: تحالف العدوان يشن 3 غارات على صعدة
أخبار: مجيديع يواسي آل عرهب
رياضة: ريال مدريد يحلق في صدارة الليغا بفوزه على خيتافي
محافظات: المياه تعود الى الحديدة بعد انقطاع استمر 30ساعة
أخبار: صحة غزّة : 118 شهيدًا خلال 24 ساعة
أخبار: العدوان يعاود قصف الحديدة.. 33 غارة في مثل هذا اليوم
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي عبدالله العنسي
فنون ومنوعات: أحلام تتعرض للسرقة في قلب باريس
أخبار: تفاصيل عملية عسكرية يمنية نوعية (بيانٌ هام)
أخبار: العميد يحيى سريع في بيان سريع بعد قليل
أخبار: العدوان الأمريكي البريطاني يشن غارتين على محافظة صعدة
أخبار: مسيرة حاشدة بجامعة صنعاء مناصرة للشعب الفلسطيني
أخبار: توجه رسمي لاعادة تأهيل مطار تعز الدولي
أخبار: إتلاف نصف طن أسماك غير صالحة للأستهلاك
أخبار: مرور مرتقب لكويكب ضخم جوار الارض
عربي ودولي: بايدن: قررنا الرد على مقتل أمريكيين في الأردن
رياضة: مدرب المغرب: أتحمل مسؤولية الفشل
فنون ومنوعات: مسنّة تترك الملايين لحيواناتها .. والحسرة لأبنائها
مجتمع مدني: عصير طبيعي يقتل بكتيريا الأحشاء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024