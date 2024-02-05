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المؤتمر نت - موقف اليمن المناصر للشعب الفلسطيني أمام العدوان والجرائم والانتهاكات والحصار من قبل العدو الصهيوني ثابت

الخارجية: الملاحة آمنة ولن يتغير موقف اليمن تجاه فلسطين

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
الخارجية: الملاحة آمنة ولن يتغير موقف اليمن تجاه فلسطين
عقدت وزارة الخارجية اليمنية اليوم بصنعاء مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على آخر المستجدات.

وخلال المؤتمر أكد نائب وزير الخارجية حسين العزي حرص اليمن على سلامة وأمن الملاحة البحرية، وأن اتهام امريكا لليمن بتهديد الملاحة لا أساس له وأن إمريكا هي المهدد الأول للملاحة البحرية من خلال عسكرة البحر الأحمر، وإنها تسعى من خلال ذلك لمحاولة إيقاف الاجراءات والعمليات اليمنية المساندة لغزة التي يتعرض ابنائها لأبشع الجرائم والإبادة والانتهاكات والحصار، وأن الملاحة البحرية تحت رعاية اليمن.

مطمئناً العالم بأنها آمنة باستثناء سفن الاحتلال الصهيوني أو المتجهة إليه من أي جنسية كانت، وحتى السفن الامريكية والبريطانية لم تكن ضمن اهداف القوات اليمنية إلا بعد أن قامتا بشن عدوانهما على اليمن بشكل مباشر، وأن العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية هي مؤقتة حتى يتوقف العدوان الصهيوني على غزة وفك الحصار لدخول الغذاء والدواء واحتياجات ابنائها.

وقال العزي إن موقف اليمن المناصر للشعب الفلسطيني أمام العدوان والجرائم والانتهاكات والحصار من قبل العدو الصهيوني ثابت ولن يتغير حتى وقف العدوان وفك الحصار على غزة، ولن تثني اليمن الغارات العدوانية التي تشنها امريكا وبريطانيا على اليمن، وأن لن اليمن لن تترك هذا العدوان أن يمر دون عقاب.

معبراً عن شكره لكل الدول العربية والاسلامية التي أعلنت إدانتها العدوان الامريكي البريطاني على اليمن، متطرقاً الى الموقف الايجابي للمملكة العربية السعودية عبر وزير خارجيتها في هذا الجانب، كما عبر بالشكر لكل الشعوب على مستوى العالم الذين خرجوا بمظاهرات مساندة لفلسطين أمام العدوان الصهيوني، بما في ذلك الشعبين الامريكي والبريطاني.








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