المؤتمرنت -

استهداف سفينتين أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر

أعلنت القوات المسلحة، اليوم، عن عمليتين عسكريتين نفذتهما في البحر الأحمر استهدفتا سفينتين أمريكية وبريطانية، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوانِ الأمريكي البريطاني على الوطن.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن القوات البحرية نفذت عمليتينِ عسكريتينِ في البحرِ الأحمرِ، الأولى استهدفت سفينةً أمريكيةً (Star nasia ستار ناسيا) والأخرى استهدفت سفينةً بريطانيةً(Morning Tide مورنينق تايد)، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة.



وأكد البيان أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة.



وأشارت القوات المسلحةُ إلى أنها ستنفذ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ النوعيةِ ضد الأهدافِ المعاديةِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي، ضمنَ حقِّ الردِّ المشروعِ على العُدوانِ ودفاعاً عنِ الوطن.