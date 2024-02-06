المؤتمرنت -

الراعي يوجه رسالتين إلى أمين البرلمانية الاسيوية ونائب امريكي

وّجه رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي رسالة إلى أمين عام الجمعية البرلمانية الآسيوية الدكتور محمد رضا مجيدي.



وأعرب يحيى علي الراعي في الرسالة عن اهتمام ومتابعة مجلس النواب في الجمهورية اليمنية لأعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية وبيانها الختامي للاجتماع الأول للجنة فلسطين في الجمعية المنعقد في طهران يوم 10 يناير 2024م.



وأكد رئيس مجلس النواب تأييده لكل النقاط الواردة في البيان الختامي، مستعرضاً الخطوات المتقدمة التي اتخذتها اليمن لمساندة ومؤازرة الشعب الفلسطينيين، خاصة المحاصرين في قطاع غزة، ومنها اضطلاع القوات المسلحة اليمنية بدورها في منع مرور السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من المرور عبر البحرين الأحمر والعربي.



وجددت الرسالة التأكيد على التزام اليمن بحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، موضحة أن ذلك المنع كان مشروطاً بإيقاف العدوان على غزة ورفع الحصار الجائر وإدخال الماء والغذاء والدواء لسكان القطاع.



وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه بالرغم من التزام صنعاء بحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، إلا أن أمريكا وبريطانيا وحلفائهما عملوا على عسكرة البحر الأحمر وإنشاء تحالف لقصف اليمن وترويع الآمنين وقتل عدد من المواطنين وكل ذلك لحماية التجارة والاقتصاد الصهيوني، ظناً منهما بأن القصف سيثني اليمن عن مؤازرة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.



وقال "إن قصف واعتداء أمريكا وبريطانيا، على اليمن، أدى إلى حدوث نتائج عكسية، حيث تعهدّنا باستمرار منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الأراضي المحتلة لتتوسع قائمة المنع لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية".



وأعرب الأخ يحيى علي الراعي عن أمل مجلس النواب في الجمهورية اليمنية بمواصلة الجمعية البرلمانية الآسيوية دورها بوتيرة أعلى في حشد المساعدات المالية والعينية لأبناء الشعب الفلسطيني وكذا حشد برلمانات وحكومات الدول الآسيوية لمقاطعة الكيان الإسرائيلي وتوسيع دائرة المقاطعة لتشمل كل من يدعم سياساته الدموية والإجرامية وعلى رأسهم أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية.



وطالبت الرسالة بالعمل على تبني كافة النقاط التي تضمنها البيان الختامي للاجتماع الأول للجنة فلسطين في الجمعية البرلمانية الآسيوية، معبرة عن الأمل في أن يتم إدراج رسالة مجلس النواب في الجمهورية اليمنية في تقرير الجمعية عن أنشطة اللجان الدائمة وجدول الأعمال في اجتماع المجلس التنفيذي الذي سيعقد في باكو - أذربيجان 20 - 24 فبراير 2024 لإيصال صوت اليمن للبرلمانات الآسيوية وتشجيعها لدعم الشعب الفلسطيني وإدانة العدوان الأمريكي الصهيوني على غزة.



وجدد رئيس مجلس النواب تأكيد انضمام مجلس النواب في الجمهورية اليمنية إلى لجنة فلسطين.



وفي سياق متصل وجه رئيس مجلس النواب رسالة إلى عضو مجلس النواب الأمريكي رو كانا – تضمنت الرسالة متابعة مجلس النواب في الجمهورية اليمنية باهتمام لترأسه مجموعة برلمانية تُلزم الرئيس الأمريكي بادين بعدم قصف اليمن كون مجلس النواب الأمريكي لم يوافق على ذلك.



وقدّر رئيس مجلس النواب حرص عضو البرلمان الأمريكي رو كانا على منع قصف اليمن بسبب مواقفه الإنسانية التي تؤازر الشعب الفلسطيني المظلوم وكذا مطالبة اليمن بوقف العدوان على غزة وإدخال الماء والغذاء والدواء.



واستنكر دعم أمريكا بكل صفاقة للعدوان الصهيوني على غزة وتزويد الكيان المحتل بالأموال والأسلحة لاستمرار الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تقف بكل قبح في مجلس الأمن وتصوت بالفيتو لمنع صدور أي قرار يؤيد وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني.



ولفتت رسالة رئيس مجلس النواب إلى أن اليمن عانى منذ عشر سنوات من قصف دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات المدعوم أمريكياً بالسلاح والدعم اللوجستي والاستخباراتي للتحالف الإجرامي.



وثمن رئيس مجلس النواب مواقف البرلمانيين الأحرار ومنهم عضو مجلس النواب الأمريكي رو كانا لمواقفه الإنسانية ومشاعره النبيلة في المطالبة بوقف عدد من صفقات الأسلحة الأمريكية للسعودية في 2019م، مجدداً تأكيد الجمهورية اليمنية والتزامها المستمر بحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، عدى السفن الإسرائيلية أو المتجه للموانئ الفلسطينية المحتلة حتى إيقاف العدوان على غزة وإدخال المساعدات الغذائية والطبية.



وأشار إلى أن أمريكا وبريطانيا تقصفان المدن اليمنية، ما أدى إلى ترويع المدنيين الآمنين بشكل مستمر بدون أي مسوغ قانوني أو أي مبرر لحماية التجارة والاقتصاد الصهيوني، معبراً عن أمله والشعب اليمني في استمرار الأصوات البرلمانية الحرة لمناصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.