المؤتمرنت -

4895 طالباً فلسطينياً استُشهدوا منذ بدء العدوان

أعلنت وزارة التربية الفلسطينية أن 4895 طالبا استشهدوا و8514 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية.



وأوضحت في بيان لها اليوم الثلاثاء أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4851 شهيدا 8227 جريحا، فيما استشهد في الضفة 44 طالبا وأصيب 283 آخرون، إضافة إلى اعتقال 89.



وأشارت إلى أن 239 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 836 بجروح في قطاع غزة، وستة أصيبوا بجروح، واعتقل أكثر من 71 في الضفة.



ولفتت الوزارة إلى أنه لا يزال 620 ألف طالب محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وتابعت: 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 49 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.



وأكدت على أن الاستهداف الصهيوني للمدارس طال 90 بالمئة من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29 بالمئة من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.