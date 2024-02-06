الثلاثاء, 06-فبراير-2024 الساعة: 10:53 م - آخر تحديث: 09:42 م (42: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - المهاجم الأردني يزن النعيمات يسدد كرة الهدف الأول في مرمى حارس كوريا الجنوبية جو هيون وو

بثنائية نظيفة على كوريا.. نشامى الاردن في نهائي كأس آسيا لأول مرة

المؤتمرنت -
بثنائية نظيفة على كوريا.. نشامى الاردن في نهائي كأس آسيا لأول مرة
تغلب منتخب الاردن على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل صفر، في مواجهة اليوم الثلاثاء في نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2023 الجارية في قطر، ليخطف بذلك منتخب نشامى الاردن بطاقة التأهل الى المشهد النهائي للبطولة للمرة الأولى في مسيرته.

وفرض منتخب الأردن افضليته في الشوط الاول، لكنه نجح في افتتاح التسجيل في الشوط الثاني عن طريق يزن النعيمات بالدقيقة 52، واضاف موسى التعمري هدف التعزيز بالدقيقة 67.
وسيواجه منتخب الأردن في المشهد النهائي الفائز من مباراة الغد وتجمع قطر مع إيران.

وكان منتخب الأردن قد استهل مشواره في البطولة بتأهله عن المجموعة الخامسة كأفضل ثالث، حيث فاز على ماليزيا 4-0 ثم تعادل مع كوريا الجنوبية 2-2 وخسر أمام البحرين 0-1، وفي دور الستة عشر فاز على العراق 3-2، وبعدها اجتاز طاجيكستان بهدف ثمين.

وعلى الجهة المقابلة، فإن منتخب كوريا الجنوبية حل في المجموعة الخامسة وصيفاً، حيث فاز على البحرين 3-1 وتعادل مع الأردن 2-2 ومع ماليزيا 3-3، وفي دور الستة عشر اجتاز السعودية بفارق ركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 1-1، وفي ربع النهائي هزم أستراليا 2-1.

وكان المغربي الحسين عموتة، مدرب الأردن، اكد صعوبة المواجهة أمام كوريا الجنوبية، الثلاثاء في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا.

ولفت عموتة في مؤتمر صحفي إلى أن لاعبي كوريا الجنوبية محترفون، ولن يتأثروا بالمجهود الذي بذلوه في مباراتي السعودية وأستراليا وسيكونون بكامل عافيتهم








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: أنواع السرطان التي تنتقل وراثيا
رياضة: روما يكتسح كالياري في الدوري الإيطالي
عربي ودولي: اليونيسف تحذر من الوضع المزري في غزة
فنون ومنوعات: جزيرة أعمار سكانها فوق الـ100
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
عربي ودولي: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 27585
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 6 فبراير
أخبار: تحليق مكثف لطيران العدوان وغارات متجددة على صعدة
رياضة: سيتي يهزم برينتفورد في البريميرليغ
أخبار: الجوبي يكشف موعد انتهاء الشتاء
عربي ودولي: إسبانيا تدعم الأونروا بـ3.5 مليون يورو
أخبار: الخارجية: الملاحة آمنة وموقف اليمن لن يتغير
عربي ودولي: اشتباكات ضارية بين المقاومة والاحتلال
علوم وتقنية: بشرتك "تكشف" إصابتك بأمراض خفية
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 27478
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط
أخبار: إحالة 4 متهمين بقضايا فساد إلى النيابة
أخبار: عدوان أمريكي بريطاني على الحديدة
أخبار: 300 غارة للعدوان الامريكي- البريطاني على اليمن
عربي ودولي: ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6540
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة القاضي المساوى
اقتصاد: صعود مؤشرات الأسهم اليابانية
عربي ودولي: القبض على إرهابيين في كركوك وذي قار
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 5 فبراير
أخبار: 15 غارة عدوانية جديدة على صعدة والحديدة ( تفاصيل)
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024