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المؤتمر نت - استعدّوا.. أمطار متفرقة وبرد وضباب في هذه المناطق

استعدّوا.. أمطار متفرقة وبرد وضباب

المؤتمرنت -
استعدّوا.. أمطار متفرقة وبرد وضباب
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر أجواء باردة إلى باردة نسبياً وهطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء باردة إلى باردة نسبياً في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 6 - ١٠ درجات مئوية.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، غرب صنعاء، غرب ذمار، إب، شرق تعز وأجزاء من لحج والمناطق الداخلية لسهل تهامة.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 6 في السدة، 7.5 في ذمار، 8 في عمران، 8.4 في صنعاء.

ونبه المواطنين في المناطق الجبلية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة، وفي المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول والتواجد في مجاريها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما نبه المركز سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة تكون الضباب أو الشابورة المائية.








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