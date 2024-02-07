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المؤتمر نت - وزير الكهرباء يستمع إلى شكاوى مواطنين

وزير الكهرباء يستمع إلى شكاوى عدد من المواطنين

المؤتمرنت -
وزير الكهرباء يستمع إلى شكاوى عدد من المواطنين
التقى وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور محمد البخيتي، اليوم عددًا من المواطنين للاستماع إلى شكاواهم المتعلقة بالكهرباء التجارية، والعمل على تبسيط إجراءات معاملاتهم.

ووجه الوزير البخيتي في اللقاء بحل شكاوى المواطنين في أسرع وقت، وإنصاف المظلومين.

وأكد أن قيادة الوزارة والوحدات التابعة لها لن تدخر جهدًا في تلمس هموم ومعاناة المواطنين الذين يقصدونها لحل مشاكلهم المتصلة بالكهرباء وموظفيها، وسرعة البت في قضاياهم واتخذ إزاءها الإجراءات اللازمة وفق النظام والقانون.

وأشار إلى ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحقوق، وإنصاف المواطنين.








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