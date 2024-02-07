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المؤتمر نت - أكد وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، أن مطار صنعاء الدولي سيشهد نقلة نوعية في التطوير والتحديث في المجالات الفنية والتقنية وفي البنية التحتية

الدرة يكشف: رفع الحصار عن مطار صنعاء قريباً

المؤتمرنت -
الدرة يكشف: رفع الحصار عن مطار صنعاء قريباً
أكد وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، أن تحديث وتطوير مطار صنعاء الدولي وإعادة وتأهيل مطاري تعز والحديدة الدوليين من أولويات وزارة النقل وهيئة الطيران المدني والأرصاد ضمن خطتيهما للعام الحالي.

وأوضح وزير النقل خلال زيارته اليوم لمطار صنعاء ومعه رئيس هيئة الطيران المدني الدكتور محمد عبدالقادر، أن مطار صنعاء الدولي سيشهد نقلة نوعية في التطوير والتحديث في المجالات الفنية والتقنية وفي البنية التحتية التي من شأنها تقديم أرقى الخدمات الملاحية الجوية للرحلات المدنية عبر الوجهات المختلفة بعد رفع الحصار كاملا عن المطار قريباً".

ولفت إلى أن التطوير والتحديث لمطار صنعاء يأتي ترجمة لموجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى كونه يمثل واجهة البلاد والبوابة الأولى للعالم ويقدم خدمات إنسانية لمعظم سكان الجمهورية اليمنية.

وتطرق الوزير الدرة، إلى التجهيزات الفنية التي يتم تركيبها في المطار لمواكبة الزيادة في عدد المسافرين والرحلات والوجهات عبر مطار صنعاء الدولي في القريب العاجل.

وأشار إلى أن مشروع تطوير وتحديث الممر الرئيسي للمدرج ومرسى الطائرات من أولويات وزارة النقل وهيئة الطيران المدني والذي ستنفذه قريباً المؤسسة العامة للطرق والجسور وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية.

وثمن جهود هيئة الطيران المدني في إعداد الخطط والدراسات الاستراتيجية وتمويلها ذاتياً للمشاريع ذات الأهمية في مطار صنعاء الدولي.. مبينا أنه سيتم التنفيذ بحسب مواصفات منظمة الطيران الدولية "الايكاو" خلال العام الجاري.

وقد اطلع وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال ومعه رئيس هيئة الطيران المدني والإرصاد، على سير تركيب الأجهزة الجديدة بمطار صنعاء وسير العمل في إدارة التدريب إدارة الإنشاءات.

كما اطلع على معدات الخدمات الأرضية التابع للخطوط الجوية اليمنية وترميم وصيانة صالة الاستقبال والمراسيم وكذا تصاميم مشروع تطوير وتحديث الممر الرئيسي للمدرج ومرسى الطائرات والذي سيتضمن نظام الإنارة وخدمات الإرشاد والاتصالات.

وتفقد صالات الوصول والمغادرة ووجه باستكمال أعمال الصيانة والتطوير بها، وصالات كبار الشخصيات.

ودشن الوزير الدرة ومعه رئيس هيئة الطيران المدني، ومدير مطار صنعاء الدولي خالد الشائف، العمل في تركيب أجهزة الفحص الأمنية الحديثة وتدريب المختصين بالمطار عليها.








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