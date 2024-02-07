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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ صالح محمد حسين البردوني، وعبدالكريم مصلح محمد البردوني وجبر علي محمد البردوني

الأمين العام المساعد يعزي آل البردوني

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي آل البردوني
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ صالح محمد حسين البردوني، وعبدالكريم مصلح محمد البردوني وجبر علي محمد البردوني وعمار صالح مصلح البردوني وكافة آل البردوني بمديرية الحداء محافظة ذمار، في وفاة أربعة من أقاربهم (علي جبر علي محمد البردوني، أحمد علي محمد البردوني، محمد مصلح محمد البردوني، صالح مصلح محمد البردوني) بحادث مروري مؤسف.

معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون".








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