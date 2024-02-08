المؤتمرنت -

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 124

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء من الصحفيين داخل القطاع إلى 124، منذ 7 أكتوبر الماضي، بعد استشهاد الصحفي نافذ عبدالجواد اليوم بقصف إسرائيلي.



وقال المكتب في بيان، الخميس، "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 124 صحفياً، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، وذلك بعد ارتقاء الصحفي في تلفزيون فلسطين نافذ عبد الجواد في القطاع".



وأشار إلى أن عبدالجواد "استشهد جرّاء الاستهداف والقصف المتواصل من قبل الاحتلال لمنازل المواطنين على محافظة الوسطى".



ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، استهداف الصحفيين والطواقم الإعلامية، ما تسبب في "مذبحة" بحق الصحفيين.