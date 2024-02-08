المؤتمرنت -

الخارجية تدين العدوان الأمريكي على بغداد

أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات العدوان الامريكي على بغداد الذي شُن يوم أمس وأسفر عن مقتل القيادي في كتائب حزب الله العراقي أبو باقر الساعدي.



وأكدت الوزارة ، في بيان لها ، أن هذا العدوان يُعد انتهاكاً سافراً لسيادة العراق وأمنه واستقراره.



وعبّرت الوزارة عن خالص عزاء ومواساة الجمهورية اليمنية للحكومة والشعب العراقي الشقيق وأسرة الفقيد.



وأكدت أن هذه الأعمال الإجرامية الامريكية تهدد بتوسيع نطاق الحرب في المنطقة وتهدف إلى حماية الكيان الصهيوني وتمكينه من مواصلة جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.



وعبّر البيان عن تضامن الجمهورية اليمنية مع جمهورية العراق الشقيق ووقوفها إلى جانبه في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية سيادته والحفاظ على أمنه واستقراره.