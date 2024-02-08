المؤتمرنت -

الأمين العام يزور الخضمي للاطمئنان على صحته

زار الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن، والأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام علي الخضمي الذي يخضع للعلاج في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء للاطمئنان على صحته،



وتمنى الأمين العام والأمين العام المساعد للخضمي الشفاء العاجل، ونقلا له تحيات الأخ صادق أمين أبوراس- رئيس المؤتمر الشعبي العام وتمنياته له بالشفاء.



هذا وعبر عضو اللجنة العامة علي الخضمي عن شكره لرئيس وقيادات المؤتمر على اهتمامهم بالاطمئنان عليه وزيارته، مؤكداً أن ذلك ليس غريباً على قيادات المؤتمر.