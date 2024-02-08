المؤتمرنت -

عدوان أمريكي جديد على الحديدة وصنعاء تتوعد

شن العدوان الأمريكي البريطاني مساء اليوم غارات جديدة على محافظة الحديدة، في وقتٍ أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، أن العدوان لن يمنع القوات المسلحة اليمنية من مواصلة مهمة الإسناد لغزة.



وأفاد مصدر أمني بأن العدوان الأمريكي البريطاني شن غارتين على منطقة الشبكة جنوب ميناء الصليف، بعد ساعات من استهداف رأس عيسى بثلاث غارات.



وأوضح رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام أن "استمرار العدوان الأمريكي البريطاني يمثل انتهاكاً لسيادة دولة مستقلة"، مؤكداً أن ذلك لن يمنع القوات المسلحة اليمنية عن مواصلة مهمة الإسناد لغزة.



وقال عبدالسلام في تغريده له على منصة (x)، إن "العدوانية الأمريكية البريطانية هي التي تهدد الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن".



وأكد أن العدوان لن يتمكن من توفير الأمن للسفن الإسرائيلية أو المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة.