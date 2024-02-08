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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى محمود محمد صغير الجبين عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وكيل محافظة ذمار وجميع أفراد أسرته، في وفاة شقيقه علي محمد الجبين

رئيس المؤتمر يعزي محمود الجبين بوفاة شقيقه

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي محمود الجبين بوفاة شقيقه
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى محمود محمد صغير الجبين عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وكيل محافظة ذمار وجميع أفراد أسرته، في وفاة شقيقه علي محمد الجبين، بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي والوطني.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن عظيم مواساته لكافة آل الجبين بمحافظة ريمة بهذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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